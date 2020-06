8 adresses à découvrir pour faire un road trip «de bouffe» à Ottawa

Souvent considérée comme une ville «plate», Ottawa est boudée par de nombreux Montréalais... et pourtant!

La capitale du Canada possède de nombreux restos qui valent le détour. Bar à vin, cuisine italienne ou japonaise... Vous y trouverez tout ce donc vous avez besoin pour passer un séjour agréable et surtout délicieux!

Voici donc 8 adresses incontournables pour votre prochain road trip «de bouffe» à Ottawa.

Le Datsun est définitivement l’un des «hot spot» de la ville. Si vous avez envie d’une bonne bouffe asiatique, c’est là que vous devez vous rendre. Vous aurez deux choix, commander pour emporter au comptoir ou passer la soirée dans leur super restaurant. Dans les deux cas, vous devez absolument essayer les buns vapeurs!

380 rue Elgin



Ce restaurant est un projet du réputé sommelier Stephen Beckta qui est également derrière le Beckta et le Gezellig. Au Play, vous pourrez partager une tonne de petits plats composés d’aliments frais et locaux. Le menu change au gré des saisons et chaque plat est accompagné d’une proposition de vin. À noter que l’endroit propose quand même quelques options véganes intéressantes.

1 rue York

Si vous avez envie d’un petit dessert rafraichissant pendant votre séjour à Ottawa, dirigez-vous vers la crèmerie Mooshu sur la rue Bank. L’endroit tient des saveurs de crème glacée qui sortent de l’ordinaire comme sésame noir, lait de céréale Fruit Loops, London Fog, café vietnamien et plusieurs autres. L’endroit est reconnu pour servir l’une des meilleures crèmes glacées en ville.

477 rue Bank

La cuisine du restaurant North & Navy vous donnera l’impression d’être au nord de l’Italie. Si vous êtes moins familier avec les spécialités de cette région, sachez que le beurre et le fromage y sont rois, sans oublier les fabuleuses bouteilles de vin!

226 rue Nepean



Fairmont ou Saint-Viateur? Ou peut-être bien Kettleman’s? Ce dernier fait fureur à Ottawa avec ses bagels de style montréalais. Les trois succursales de l’entreprise sont ouvertes 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année. Aucune raison de ne pas aller l’essayer!

912 rue Bank

Le Sconewitch est un bel endroit où aller déjeuner ou encore pour simplement aller prendre le thé entre amis. L’important c’est de manger des scones, beaucoup de scones, car apparemment ils sont délicieux! Sur le menu midi, les sandwichs sont même faits avec des scones au lieu de tranches de pain normales. Vous aurez l’impression d’être une vraie reine à cet endroit!

150 rue Elgin



Ce bar à vin d’inspiration espagnol plaira à ceux qui aiment prendre leur temps pour boire et manger en bonne compagnie. En plus d’avoir une belle carte de vin, les cocktails semblent tout aussi délicieux.

1087 rue Wellington Ouest





Impossible de passer à côté du marché By, l’un des plus vieux et plus grands marchés publics au pays. Avant de retourner dans votre patelin, un arrêt s’impose pour faire le plein de produits locaux. Vous y trouverez également plusieurs restaurants où casser la croûte.

267 rue Dalhousie

