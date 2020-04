Le soleil est de plus en plus présent et l’envie de nous lancer dans la préparation de cocktails estivaux se fait de plus en plus sentir.

Si malheureusement il nous est encore impossible de partager nos soirées qui s’étirent dans la cour ou sur les terrasses avec nos amis, rien ne nous empêche de trinquer à distance via Zoom ou encore FaceTime!

On vous propose donc 20 spiritueux québécois colorés qui feront les plus beaux cocktails en plus d’être divinement délicieux!

Bleu et mauve

Ce gin présente des notes subtiles de baies de genièvre, cardamome, coriandre et de fleurs sauvages comme l'iris et la lavande. Il change aussi de couleur pour devenir mauve lorsque combiné à du tonic!

Tout comme le gin BleuRoyal, ce gin doux de Limoilou devient violacé au contact de tonic. Au goût, vous détecterez des notes poivrées et au nez il n’y a pas plus frais!

Un autre gin au saveurs floral pour concocter de bon cocktails. Celui-ci est végane!

Cette boisson alcoolisée se déguste parfaitement sur glace avec quelques tranches de concombre. Très rafraichissant pour les chaudes journées d'été.

Contrairement aux deux premiers gins, celui-ci de l'Absintherie des Cantons devient rose quand on lui ajoute un peu de citron, de lime ou un tonique contenant de l'acide citrique,

ROSE

Un gin québécois avec une touche d’hibiscus parfumée qui rappelle le printemps. La touche parfaite à nos cocktails fruités!

Ce rhum épicé, aux notes de Piment de la Jamaïque, poivre et cantaloup, est l’allié parfait pour faire de magnifiques mojitos rafraîchissants.

Un gin fruité, parfaitement équilibré et délicieusement rafraîchissant. Il combine un distillat de melon d’eau au romeo’s gin, qui lui, se démarque par ses arômes de baie de genièvre, concombre, lavande, aneth, citron et amande.

Pour des vodka-soda beaucoup plus instagrammable, on opte pour la Prose vodka qui se distingue par sa couleur rose fuchsia, obtenue à l’aide de pommes de terre bleu-mauve!

Une liqueur à verser sur une crème glacée ou encore en granité qui est à la fois acidulée et juste assez sucrée!

Ce gin est décrit comme délicat, élégant et rafraîchissant et détient des notes de lavande, d’agrumes, de coriandre et d’hibiscus sauvage. Et que dire de sa couleur rose bonbon alléchant!

VERT

Sans surprise, la crème de menthe de Eva de la distillerie Les Subversifs située à Sorel-Tracy est d'un vert intense.

La distillerie Artist in Residence de Gatineau propose une bonne liqueur de menthe traditionnelle, mais tout aussi nouveau genre avec son goût ajouté de cacao.

ROUGE

Le ‘’Sloe Gin’’ est une liqueur typiquement anglaise fabriquée à partir de prunelles macérées dans le gin et celui que produit le Domaine Lafrance est issu de la macération de prunes Mont-Royal cultivées dans les vergers de l'entreprise.

Cette liqueur à la framboise s'intègre très bien à un cocktail mais vous pouvez aussi en verser sur de la crème glacée à la vanille. C'est divin!

Jaune et orange

Bien connu par les Québécois, ce gin de Cowansville tient sa couleur jaune de la baie d'églantier.

Liqueur Lily est un digestif unique fait à base de thé du Labrador. Cette dernière dégage des notes légères de fruit et d’eucalyptus avec une légère amertume. À déguster sur glace!

Amermelade est le premier apéritif amer québécois. Vos Spritz n'auront jamais goûté aussi bon!

Ce dry gin de la distillerie montréalaise Cirka saura rendre vos cocktails encore plus intéressants!

Le gin Trait-Carré est conçu à partir d'ingrédients de 14 végétaux afin de créer un gin équilibré et rafraîchissant.

