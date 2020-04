Romeo’s gin lance un gin rose au melon d’eau juste à temps pour l'été

La compagnie derrière romeo’s gin, lancé il y a 5 ans, a décidé de nous gâter pour l’été en collaborant avec l’artiste Miss Me pour créer un gin rose unique qui risque de plaire à plusieurs : le romeo’s gin X.

Courtoisie Romeo's Gin

L’équipe de Duvernois Esprits Créatifs (l’entreprise derrière Pur Vodka et romeo's gin) décrit le spiritueux comme un gin fruité, parfaitement équilibré et délicieusement rafraîchissant. Il combine un distillat de melon d’eau au romeo’s gin, qui lui, se démarque par ses arômes de baie de genièvre, concombre, lavande, aneth, citron et amande. Miam!

Courtoisie Romeo's Gin

La bouteille est savamment décorée par une oeuvre de Miss Me, qui représente la femme différente et libre. YAS!

Miss Me - Courtoisie Romeo's Gin

Pour un cocktail simple et rafraîchissant, on le mélange à une eau gazéifiée ou une eau tonique et on ajoute une tranche de melon, pour une touche finale fruitée.

Les bouteilles de 750 ml de romeo’s gin X sont disponibles à la SAQ dès maintenant, au prix de 39,75 $. La teneur en alcool est de 41 % alc./vol.

Courtoisie Romeo's Gin

C’est le deuxième produit en quelques semaines que Duvernois Esprits Créatifs dévoile au grand public. À la fin mars, un romeo's gin spritz a fait son apparition sur les tablettes des SAQ dans la section cocktails prêt-à-boire. La boisson se vend en paquet de 4 pour 14,90$ en succursales seulement.

Santé!

