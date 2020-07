Vous pouvez commander un bol de pâte à biscuits végane dans cette crèmerie

Que vous soyez végane ou non, la pâte à biscuits de la chaîne de crèmeries La Diperie vaut certainement le détour!

Vous pouvez commander un bol de pâte à biscuits 100% végane que vous avez le luxe de personnaliser comme bon vous semble, comme la plupart des produits sur le menu de La Diperie.

Ajoutez de la crème glacée, du coulis de chocolat noir, des morceaux de la barre de chocolat de votre choix, de la crème fouettée, et plus encore! Laissez aller votre imagination et vos envies de desserts les plus fous!

Le bol de pâte à biscuits de La Diperie est le dessert par excellence pour ceux qui ont la dent très sucrée!

Pour savoir où se trouve La Diperie la plus près de chez vous, c’est ici.

