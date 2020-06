5 endroits où manger de la crème glacée végane à Montréal

Qu'il mouille ou qu'il fasse 40 degrés, toutes les excuses sont bonnes pour s'offrir un cornet de temps en temps, que vous soyez végétaliens ou non!

Plusieurs bonnes adresses à Montréal offrent une option de crème glacée végane qui charmera même les partisans de la crème glacée traditionnelle.

Voici donc 5 crèmeries qui servent de la crème glacée végane à Montréal!

Ouverte depuis le printemps 2017, la petite sœur du Hoche Café a déjà gagné le cœur des habitants d’Hochelaga. Sur place, les végétaliens et même les non-convertis trouveront leur compte. Sorbets végétaliens, soya frappé, crème glacée et enrobages végétaliens, yogourt au soya glacé et bien plus sont offerts sur le menu!

2225, rue Bennett 2

Qui dirait non à de la crème glacée végane à saveur de biscuit et noix de coco? Ou encore noix de coco et matcha? Vous pourrez trouver tout ça au Dalla Rose sur Notre-Dame dans Saint-Henri et dans l'autre succursale au Time Out Market Montréal!

4609, rue Notre-Dame Ouest

+ dans le Time Out Market Montréal

Simplement pour ses sorbets, le Kem Coba est à mettre sur votre liste si vous n’y avez jamais mis les pieds! Idéal pour se rafraîchir l’esprit en milieu d’après-midi. Toutefois, le Kem Coba est victime de sa popularité et l’endroit est souvent très achalandé.

60, avenue Fairmount Ouest

Iconoglace fait une crème molle végane à tomber par terre. L'établissement de la rue Beaubien a vraiment conquis le coeur des véganes depuis sa réouverture pour la saison estivale. Vous pouvez aussi vous y procurer LA boisson de l'été: le Kombu-Float, une barbotine à base de kombucha de la marque Gutsy. Miam!

1320, rue Bélanger

À la crèmerie Meu Meu, vous retrouverez des ingrédients de qualité, uniquement naturels et organiques. Leur crème glacée à base de lait de soya et lait d’amande fera des heureux, sans compter leurs laits frappés qui sont à tomber par terre! À mettre sur votre bucketlist estivale!

4458, rue Saint-Denis

