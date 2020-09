Une retraite de ballet hop aura lieu cet automne au magnifique Couvent Val-Morin

Passer du temps avec ceux qu’on aime n’aura jamais été aussi important qu’en 2020. Voilà pourquoi vous devriez vous offrir un week-end entre amis ou encore en duo mère-fille durant la retraite de ballet qui aura lieu au mois d’octobre prochain.

Du 2 au 4 octobre, l’entreprise montréalaise Ballet Hop organise une retraite au Couvent Val-Morin afin que vous puissiez recharger vos batteries.

Durant le week-end, vous serez invité à suivre des classes de ballet adaptées à tous les niveaux, faire de la course en groupe, participez à des séances de yoga et de stretch, mangez de bons plats santé et profitez du site enchanteur qu’offre le Couvent Val-Morin.

Les participants auront accès au lac et pourront même en profiter pour prendre de grandes marches dans les sentiers avoisinants le site.

C’est le week-end idéal pour profiter pleinement de la saison des couleurs et s’offrir un peu de temps pour soi.

Pour participer à la retraite, vous devrez débourser un montant de 475$. Tous les détails ici.

Et pour ceux qui ne pourront pas y être, sachez que Ballet Hop offre des classes en ligne sur son site juste ici.

