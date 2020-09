Ce café de quartier organise un «pop-up» tacos et vins nature tous les week-ends de septembre

La succursale du Paquebot Café situé à la rencontre des quartiers Rosemont et Villeray a décidé d’organiser des «5 à tard», au cours des prochains week-ends, pour souligner la fin de l’été.

• À lire aussi: Une nouvelle boutique pour les amateurs de plantes ouvre sur le Plateau

L’évènement «Tacos Septembre» prendra place au café de la rue Bélanger au cours des quatre prochains week-ends.

Au menu, vous l’aurez deviné, des tacos au porc ou végane, des vins nature à la bouteille ou au verre et des bières de microbrasseries québécoises.

Le pop-up street food et vins nature se fera dans le respect des mesures sanitaires les vendredis et samedis du mois de septembre et le premier week-end d’octobre entre 17h et 21h. Si vous êtes moins à l’aise de manger et de boire sur place, vous aurez la possibilité de prendre votre commande pour emporter!

Dans les deux cas, ces «5 à tard» sont un cool évènement pour dire au revoir à l’été!

2110, rue Bélanger, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s

s