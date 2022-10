3 raisons de s’acheter une boule disco décorative, LA tendance de l’heure

Si vous aimez suivre les tendances qui se dessinent sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, vous avez probablement remarqué le retour en force de la boule disco dans les décors.

La plate-forme de vente de créations artisanales, d’objets faits main, et vintage Etsy a remarqué une hausse de 346% dans les recherches pour des boules disco décoratives. On peut donc facilement appeler ça une tendance.

Si vous n’êtes pas entièrement convaincus, voici 3 raisons pour lesquelles vous devriez vous acheter une boule disco :

1. Pour faire entrer un maximum de lumière dans une pièce

Dès qu’un rayon de soleil touchera aux facettes de votre boule disco décorative, la pièce dans laquelle elle se trouve sera encore plus lumineuse qu’à l’habitude.

2. Pour être toujours prêt à recevoir vos amis dans une ambiance de fête

Vous recevez vos amis à souper? Faites refléter une lumière sur votre boule disco pour plonger votre appart dans une ambiance des plus festives. Vos amis trouveront votre nouvelle décoration hyper divertissante, c’est assuré.

3. Pour donner un côté magique à votre décor

Tous les petits picots de lumières que votre boule disco décorative fera refléter sur les murs de votre logement vous plongeront dans une ambiance magique. Imaginez-vous en train de siroter votre café le dimanche matin, entouré de ces reflets, avec votre bougie préférée allumée. Bonheur garanti!

Maintenant que vous êtes convaincus qu'il vous faut une boule disco décorative, en voici 5 modèles qui sont tombés dans l'oeil de Silo 57:

- Champignon-disco

La petite entreprise californienne Sofiest Designs fabrique des boules disco aux formes surprenantes. Avec ses incontournables champignon disco, elle mélange deux tendances actuels: la boule disco et la thématique nature. Vous avez le choix entre un champignon disco rose ou argentée.

- Jardinière en boule disco

Pourquoi ne pas suspendre votre plante dans une jardinière des plus festives? Celle-ci se vend en deux formats et en deux couleurs, argent et rose, et 6 pouces ou 8 pouces.

- Miroir disco

Ce miroir est une autre preuve que votre boule disco peut prendre différentes formes. En plus d'ajouter de l’ambiance et de la lumière à votre pièce, cette boule disco qui sert vraiment à la vie de tous les jours. Elle est parfait pour l'entrée ou la chambre à coucher!

- Petites boules de Noël disco (paquet de 20)

Que ce soit pour le sapin de Noël ou pour une déco parfaitement kitsch à l'année, ces petites boules disco sont exactement ce qu'il vous faut!

- Boule disco classique

Vous pouvez aussi opter pour une boule disco bien classique à suspendre ou à déposer quelque part sur le plancher dans la pièce.

