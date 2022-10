L’impressionnante maison-atelier de l’artiste Charles Daudelin pourrait être détruite

C’est une bien triste nouvelle qui vient d’être annoncée dans Le Devoir. La maison absolument exquise du peintre et sculpteur Charles Daudelin pourrait être démolie.

La propriété qui était en vente en 2019 au coût de 2 688 000$ risque de se retrouver en poussière selon ce que rapporte Jean-François Nadeau. Les propriétaires actuels auraient fait une demande de démolition à la municipalité de Kirkland.

L’impressionnante propriété a été construite en 1951 par la firme d’architectes Rother, Bland, Trudeau et selon les demandes audacieuses de l’artiste Charles Daudelin. C’est même Charles Elliot Trudeau, frère de Pierre Elliot, qui s’est occupé de la conception de la propriété.

La maison-atelier offre un décor impressionnant avec des angles atypiques. On y retrouve un total de trois chambres à coucher, une salle de bain, une salle d’eau, un grand salon lumineux, une cuisine unique située au centre de la maison, une cave à vin, une piscine, un atelier d’artiste et plus encore.

Malgré tout, la maison n’est pas protégée contre une éventuelle démolition. Selon la Loi sur le patrimoine culturel, révisée par la ministre de la Culture et des Communications du Québec (MCC), il n’y a pas de mesure de protection pour les bâtiments construits après 1940. Tout revient donc entre les mains du comité d’urbanisme de Kirkland composé de sept résidents et de deux élus municipaux.

Une situation à suivre!

L’œuvre de Charle Daudelin, décédé en 2001, est très importante. Ce dernier a contribué à garnir le paysage montréalais et québécois avec ses nombreuses pièces d’art. Un grand artiste qui vivait dans une fabuleuse maison!

