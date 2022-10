Une maison scandinave dans la forêt de Sainte-Anne-des-Lacs à vendre pour 888 000$

Située dans la forêt luxuriante de Sainte-Anne-des-Lacs, cette magnifique maison propose un espace de vie au cœur de la nature.

Courtoisie Éric Léger de Royal Lepage

La propriété construite en 2021 offre un design qui rappelle les maisons scandinaves. Le bois et la pureté des matériaux y sont donc à l’honneur.

Courtoisie Éric Léger de Royal Lepage

À l’intérieur, on retrouve un espace ouvert composé de la salle à manger, de la cuisine et du salon. La pièce est lumineuse et chaleureuse. Au cœur de la pièce, on retrouve un joli foyer au bois qui est le point focal.

Dans la cuisine, il y a un îlot pratique où cuisiner et amuser les convives.

Courtoisie Éric Léger de Royal Lepage

À l’étage, un espace mezzanine vous permet d’aménager un bureau, un coin lecture ou un gym, selon vos besoins. On y retrouve également une salle de bains et une chambre.

Courtoisie Éric Léger de Royal Lepage

La propriété possède un total de trois chambres à coucher, dont une qui se trouve au sous-sol.

Le sous-sol, qui est en fait un rez-de-jardin, a été pensé pour accueillir famille et amis. On y retrouve donc une minicuisine avec comptoir-lunch, un sofa ainsi qu’une chambre et une salle de bains.

Courtoisie Éric Léger de Royal Lepage

Au total, trois salles de bains et une salle d’eau sont disponibles pour les habitants de la maison.

Les futurs propriétaires auront également accès à un lac.

Courtoisie Éric Léger de Royal Lepage

Cette magnifique propriété est à vendre par Éric Léger, de l’Équipe Léger de Royal LePage, pour 888 000$.

Tous les détails ici.

