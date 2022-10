Le café Saint-Henri dans Verdun déménage et son nouveau local est trop beau

Le Café Saint-Henri sur la Promenade Wellington dans Verdun partageait son local avec la boulangerie Sweet Lee’s lors des huit dernières années.

C'était un endroit prisé des étudiants qui aimait attraper un bon café et un sandwich chez les deux commerçants. La salle à manger était spacieuse et proposait de grandes tables idéales pour s'étaler et «clancher» un travail de mi-session.

La fameuse colocation a pris fin le 7 septembre dernier alors que le micro torréfacteur a décidé de se relocaliser. La boulangerie Sweet Lee’s a saisi l’opportunité et a offert une transformation bien méritée au local. Avec plus d’espace Sweet Lee’s peut désormais bonifier son offre de produits.

De son côté, le Café Saint-Henri a déménagé au 4327 rue Wellington dans un sublime nouveau local. Le décor zen et épuré met en valeur de jolis luminaires et pièces de mobilier.

C’est l’adresse tout indiquée pour faire des petites emplettes et découvrir des micro-lots de café uniques.

Une adresse à ajouter à sa liste lorsque vous serez dans Verdun! À noter que Café Saint-Henri possède sept succursales à Montréal, et une à Québec.

4327, rue Wellington, Verdun

