Pista annonce une triste nouvelle après avoir reçu une plainte

Si aller vous chercher un café avec pitou dans le café Pista le plus près de chez vous est l’un de vos petits plaisirs coupables, vous devrez changer vos habitudes dès maintenant.

Pista a en effet annoncé sur ses réseaux sociaux que les chiens sont dorénavant persona non grata dans ses trois établissements de la ville.

C’est une décision que l’équipe a dû prendre à contrecœur après avoir reçu une plainte. Voici ce qu’on peut lire sur le compte Instagram et Facebook de l’entreprise :

«Aujourd’hui est une journée bien triste dans l’histoire du Pista. Suite à une plainte concernant la présence d’une petite bête poilue dans l’un de nos cafés, nous avons l’obligation d’interdire les chiens dans nos succursales à partir de maintenant. Malheureusement, la MAPAQ donne des amendes bien salées si cette loi n’est pas respectée. En tant que dog lovers, on a toujours adoré voir vos chiens vous accompagner au Pista le temps de prendre un café pour emporter. Même si cela a toujours été fait dans le respect, nous ne pouvons malheureusement pas prendre le risque d’avoir de nouvelles plaintes à ce sujet. ».

Bien que les équipes de chacun des cafés Pista adorent recevoir la visite des chiens de leur quartier respectifs, les amandes que réserve le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) sont trop salées pour courir le risque et on peut comprendre.

La loi actuelle au Québec autorise seulement les chiens d’assistance dans les commerces. Peut-être qu’un jour ce règlement va changer, du moins on l’espère vraiment chez Silo 57, mais en attendant, vous devrez prévoir votre «coffee run» à deux humains pour que l’un de vous reste dehors et tienne compagnie à pitou.

