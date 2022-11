Ce restaurant de Sherbrooke se transforme en bar kitsch de Noël et c’est absolument féérique

Si la neige de cette semaine vous a mis dans la meilleure des humeurs et vous a donné TRÈS hâte au temps des Fêtes, vous serez ravis d’apprendre qu’un restaurant de Sherbrooke se transforme en bar kitsch de Noël cette année.

Le restaurant Savo a annoncé plus tôt aujourd’hui l’ouverture de son bar kitsch de Noël en fin de semaine.

Le bar sera ouvert pour une période test le samedi 19 novembre de 12h à 16h.

Les clients sont conviés à se présenter avec leurs plus laids chandails de Noël et toute leur excitation pour le temps des Fêtes. La salle est complètement métamorphosée et donne l'impression de se retrouver au coeur d'un sapin de Noël.

Sur le menu, plusieurs cocktails festifs à la canne de bonbon et des cafés sourires seront préparés. Il fera bon les déguster dans la plus féérique des ambiances.

L’ouverture du bar de Noël sera officialisée le jeudi 24 novembre. Il sera ensuite ouvert tous les jeudis, vendredis et samedis de 21h à 3h. Un endroit à découvrir d’ici le 25 décembre!

Lors de votre visite, pensez à mettre la main sur une délicieuse bûche de Noël préparée avec de la gelato préparée sur place. Les saveurs de cette année sont choco-framboise, caramel salé vegan et Oreo. Ça a l'air tout simplement délicieux.

720, place de la Gare, Sherbrooke

