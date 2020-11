6 boutiques locales où magasiner pour décorer comme Valérie Chevalier

L’animatrice et auteure Valérie Chevalier s’est lancé plus tôt cette année dans un projet de transformation extrême de duplex avec sa sœur.

Dans l’émission Deux sœurs et un duplex sur CASA, les deux jeunes femmes sont amenées à nous jaser des 1001 péripéties auxquelles elles font face depuis le début de leur projet au printemps dernier.

À travers l’émission, Valérie Chevalier a découvert une foule de boutiques locales où faire ses achats déco.

Voici donc les 6 boutiques déco préférées de Valérie Chevalier!

La boutique Coeur d'artichaut est un excellent point de départ pour s'inspirer, acheter quelques coquetteries et sortir de là avec 1001 nouvelles idées pour décorer.

1451 avenue Laurier Est, Montréal

Pour de jolis planchers de bois, la boutique de la rue Ferrier est un incontournable.

5333 rue Ferrier, Montréal

L'entreprise de luminaires fabriqués à Montréal est une de nos adresses chouchous aussi. Les luminaires y sont beaux, épurés et ils peuvent être faits sur mesure selon vos besoins.

8134 avenue Casgrain, Montréal

L'immense boutique Must / Maison Corbeil au coeur du quartier Dix30 est l'endroit tout indiqué pour trouver des meubles beaux, modernes et chaleureux.

8480 boulevard Leduc, Brossard

Côté céramique, la boutique Ramacieri Soligo est un excellent endroit où s'inspirer et peut-être même trouver la céramique de ses rêves. On y retrouve aussi de belles douches, des bains et plus encore.

815 avenue Querbes, Montréal

Une maison sans plantes c'est une maison triste. Pour ajouter une touche de verdure à son duplex, Valérie va à la boutique Vertuose.

5409 boulevard Saint-Laurent, Montréal

