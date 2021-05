L’entreprise montréalaise Maison Tess sort une magnifique première collection de linge de table

L’art de recevoir passe non seulement par la bonne bouffe et l’accueil chaleureux des hôtes, mais également par le look de la table à laquelle on passe un bon moment.

Laura Nezri Chetrit, la fondatrice de l’entreprise montréalaise Maison Tess l’a bien compris et c’est pour cette raison qu’elle a dévoilé dernièrement une toute première collection de linge de table.

courtoisie

Suivant la même philosophie que la literie de luxe, durable et intemporelle que propose déjà la marque, la collection The Vibrant Escape a un volet «pour la table» qui sera offert de façon permanente.

Trois pièces composent la collection : nappe, napperon et serviette de table. Les prix des items varient selon le nombre et la taille et vont de 25$ pour un ensemble de napperons à 180$ pour une nappe large (12 à 14 personnes).

courtoisie

La nappe est seulement offerte en couleur Clay qui est un beige doux et naturel.

Les serviettes de tables et napperons peuvent être achetées de quatre couleurs différentes : Amber, Liberty Blue, Lilac et Hazel.

Selon le look que vous désirez donner à votre table, vous pouvez opter pour du ton sur ton, ou y aller avec un agencement de couleurs selon vos goûts.

courtoisie

L’ensemble de la collection est fait du tissu Coco Linen dont la composition est de 45 % de percale de coton et 55 % de lin pur. Ce mélange a été inventé par l’entreprise montréalaise et il est également important de savoir que les produits Maison Tess sont teints avec des colorants sans cruauté.

Découvrez l’ensemble de la collection The Vibrant Espace sur le site de Maison Tess.

s

s