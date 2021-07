Parcelles : la nouvelle expérience de «farm to table» à Austin qui fait jaser

Les gens sont de plus en plus soucieux de la provenance des aliments qu’ils mangent. Il n’est donc pas étonnant d’entendre que la nouvelle expérience de farm to table Parcelles attire les foules.

Le projet d’hospitalité agricole situé à Austin, dans les Cantons-de-l’Est, a ouvert ses portes, ou plutôt ses champs, au début du mois de juillet et les gens y font déjà la file pour vivre l’expérience.

Le concept est plutôt simple: les gens commandent ce qu’ils souhaitent manger à la caisse et peuvent ensuite repartir déguster le tout à la maison ou, encore mieux, s’installer sur l’une des tables de pique-nique dispersées dans les champs de la ferme maraîchère.

Derrière le projet se trouve une belle équipe menée de main de maître par le chef et agriculteur Dominic Labelle. Ce dernier propose un menu composé de pizzas cuites au four à bois et de petits plats que vous pouvez facilement partager. Bien entendu, les produits du jardin en sont les vedettes!

Pour accompagner votre repas, de belles bouteilles de vins naturels ont été sélectionnées par le sommelier Gabriel Tanguay.

Parcelles est ouvert beau temps mauvais temps du vendredi au dimanche de midi à 20h. S’il pleut, vous n’avez qu’à prendre votre commande pour emporter et revenir une autre journée pour profiter des champs et de la magnifique vue sur le lac Memphrémagog.

Ah oui, et les chiens y sont les bienvenus en laisse!

Parcelles

21, chemin Taylor, Austin

