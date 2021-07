5 hôtels du Grand Montréal qui servent de fabuleux brunchs en terrasse

Donnons de l’amour aux hôtels! Même s’ils ont été durement frappés par la pandémie, ils se retroussent les manches pour entamer l’été du bon pied!

Ainsi, plusieurs adresses hôtelières misent sur l’offre gastronomique avec des menus de brunchs décadents.

Voici 5 brunchs en terrasse à découvrir pour tous les goûts:

Pour un brunch des plus ensoleillés, rendez-vous tous les dimanches au Renoir de l’hôtel Sofitel, en plein cœur du centre-ville. Sur leur magnifique terrasse-jardin, on vous servira un mimosa avec jus d’orange ou jus de pamplemousse frais. Parmi les plats des quatre services proposés, succombez à la succulent pancake aux bleuets, la tartine aux champignons de saison ou encore le contrefilet de bœuf aux épices de Montréal.

Prix: 69$

1155 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Cette fois, rendez-vous au palais de la Reine! À l’hôtel Le Fairmont Reine Elizabeth, le magnifique restaurant Rosélys, présente un brunch du dimanche composé d’inspiration italienne, coréenne et française. À la carte, goûtez au plat de scotch egg avec pousses d’épinards, radis, vinaigrette au xérès. Si vous avez la dent sucrée, la gaufre maison garnie de fruits rouges et de crème pâtissière légère comblera toutes vos envies!

Prix: de 9$ à 23$

900 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

Pour une magnifique vue sur le Vieux-Montréal, la terrasse du William-Gray vous accueille au huitième étage pour un brunch continental avec son plateau de viennoiseries (brioche au beurre, chausson aux pommes, croissants, chocolatines, caramel au beurre salé, confiture et fruits frais.), une assiette de bénédictine au jambon, un parfait au yogourt et grilled-cheese au migneron. Café et mimosa sont servis pour accompagner le tout!

Prix: de 4$ à 22$

21 rue Saint-Vincent, 8e étage, Montréal

Toujours dans le Vieux-Montréal, cette fois pour un brunch estival plus festif, l’Hôtel Nelligan propose le Brunch d’Azur sur son splendide toit-terrasse. On se délecte de cocktails signature comme le It's all peach avec vodka Grey Goose, sirop de basilic, bitter de pêche, prosecco et soda. Le menu est composé d’œufs bénédictine, une quiche aux champignons, un parfait au yogourt et des viennoiseries et fruits.

Prix: de 12$ à 19$

106 Rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Pour faire différent du Vieux-Montréal ou du centre-ville, on se dirige sur la Rive-Sud de Montréal, au Restaurant Sens situé à l’Hôtel Mortagne. Leur terrasse-jardin est une véritable oasis de paix, très populaire lors des brunchs des week-ends, des lunchs d’affaires, des 5 à 7 et des soupers en amoureux. Omelettes, œufs bénédictine, bagel, gaufres, fruits frais et plus encore sont au menu.

Prix: de 12$ à 19$

1228 Rue Nobel, Boucherville

