Une halle gourmande avec des chefs de renom prépare son ouverture à Québec

À l’automne 2021, la Ville de Québec aura droit à une toute nouvelle halle gourmande de luxe: le District Gourmand du QG Sainte-Foy.

Crédit: Maxime Essiambre

L’espace servira d’aire de rencontre entre plusieurs chefs québécois et internationaux dont la réputation n’est plus à faire pour certains. En tout, l’aire de restauration comptera une dizaine de restaurants et de comptoirs alimentaires. Les clients pourront y savourer des mets libanais, asiatiques, français et bien plus tout en observant leurs chefs favoris et les équipes de cuisine à l’œuvre.

Crédit: Maxime Essiambre

Pour un dîner sur le pouce ou pour un souper gastronomique, l’Atrium sera une destination de choix.

Le chef montréalais, Laurent Godbout, sera à la tête d’un restaurant italien nommé Fiorella. La cheffe portugaise Helena Loureiro offrira de la haute gastronomie portugaise sous les enseignes Helena et le restaurant de grillades portugaises Grelha Lisboa.

L’impressionnante jeune cheffe de 15 ans, Inès Gauthier opérera l'atelier de burgers Mlle Inès, alors que sa mère, la mixologue Fanny Gauthier, lancera La Plage, un invitant bar à cocktails. On ne peut que se réjouir devant cette initiative familiale.

Crédit: Maxime Essiambre

De leur côté, les grands chefs français que sont Frédéric Coiffé, maître cuisinier de France, et Vincent Coulange, chef pâtissier, proposeront des plats de type bistro pour le premier, et des gourmandises sucrées pour le second.

Les amateurs de pizza au four à bois seront heureux de s’attabler au restaurant Pizza Verace du chef Steve Speciale.

On se transportera en Asie grâce aux saveurs du réputé Phong Thach qui s’occupe du restaurant japonais Kaiji ainsi que du comptoir inspiré de l’Asie du Sud-Est, le Thach.

Finalement, le chef Abdelhamid Berrezouk offrira, pour sa part, de savoureuses recettes libanaises sous l’enseigne Ehden.

Crédit: Maxime Essiambre

Au cours des prochaines années, Capwood entend déployer son concept de QG dans deux autres quartiers de la Ville de Québec ainsi qu’à Montréal, Toronto et Ottawa.

En attendant, c’est un rendez-vous dans la Capitale-Nationale cet automne!

QG Sainte-Foy

Ouverture prévue en septembre 2021

990 Rte de l'Église, Québec

Ne manquez pas ces vidéos:

s