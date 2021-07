Un nouveau gin soda au melon d’eau et lime par romeo’s gin et illustré par Pony

La mode des prêts-à-boire est bien loin d’être terminée. La preuve : romeo’s gin en ajoute un tout nouveau à sa collection de cocktails estivaux en canette!

Cette fois il s’agit d’un gin soda fait avec le romeo’s gin X lancé l’été dernier en collaboration avec l’artiste visuel Miss Me.

courtoisie

Ce gin rose est à base de distillat de melon d’eau. Sa formule en prêt-à-boire mélange donc cette saveur à celle de la lime pour un maximum de rafraichissement. Le cocktail parfait pour les journées chaudes et ensoleillées de vacances au bord du lac!

courtoisie

En plus de contenir un cocktail délicieux, la canette du romeo’s gin X soda ne passera certainement pas inaperçue sur les tablettes de la SAQ, puisqu'elle est illustrée avec l’œuvre de la talentueuse artiste montréalaise Pony. Cette dernière, en collaboration avec Miss Me (qui est derrière l’identité visuelle du romeo’s gin X), a décidé d’illustrer ce prêt-à-boire avec des dessins qui véhiculent des messages inspirants comme la confiance en soi et l’entraide.

courtoisie

Le prêt-à-boire romeo’s gin X soda est disponible dès maintenant en SAQ au prix de 14,80$ pour quatre canettes de 250 ml. Faites vite, car les prêts-à-boire romeo’s gin sont toujours très populaires et s’envolent habituellement en un temps record!

