Les meilleurs endroits où aller danser cet été à Montréal

Alors qu’un semblant de vie normale commence à planer sur Montréal, plusieurs se demandent quels sont les meilleurs endroits où aller danser cet été.

• À lire aussi: Les Québécois pourraient devoir présenter un passeport vaccinal pour aller au bar cet automne

• À lire aussi: 7 bars où boire des shooters assis au bar

Bien que les boîtes de nuit et les discothèques ne soient pas encore ouvertes, sachez qu’il existe quelques endroits de choix à Montréal pour se laisser aller sur la piste de danse le temps d’une soirée ou d’un après-midi.

Ces endroits réussissent à capter l’essence d’une soirée en boîte de nuit en offrant une ambiance tout à fait festive ainsi que de la musique qui saura vous faire bouger!

Voici donc 7 endroits où aller danser et lâcher son fou cet été à Montréal:

Cette plage urbaine qui longe le fleuve est l’endroit de prédilection pour danser cet été à Montréal. La programmation comporte des soirées vinyles avec des DJ locaux les jeudis, plusieurs performances d’artistes émergents les vendredis et des fins de semaine thématiques. Vous y trouverez donc tout ce qu’il faut pour passer une belle soirée.

2380 Rue Notre-Dame Est, Montréal

Le site du Riverside Saint-Henri appelle aux festivités cet été. Que ce soit par les lumières qui surplombent le site ou par l’espace plage qui vous propulse directement dans le sud, vous aurez envie de lâcher votre fou le temps d’une soirée.

5020 Rue Saint-Ambroise, Montréal

Les Terrasses Bonsecours proposent une des plus belles vues de Montréal. L’endroit organise tout l’été des événements thématiques où il vous sera possible de danser à votre guise. Que ce soit pour le Boozy brunch ou pour une soirée entre amis, les Terrasses Bonsecours sont une valeur sûre pour passer un bon moment.

364 Rue de la Commune Est, Montréal

L’ambiance est toujours bonne à la Plage de l’Horloge située dans le Vieux-Port de Montréal. C’est une destination de choix pour prendre un bain de soleil et danser sur la plage. L’endroit possède un bar qui fournit tout ce qu’il faut pour passer une belle journée.

1 Rue Quai de l'Horloge, Montréal

Ouvert tous les jours de 11h à 19h

Située dans le Parc de l’Honorable-George-O'Reilly à Verdun, cette piste de danse est animée tout l’été par des amateurs et des amatrices de danse. L’accès pour la piste est gratuit et l’ambiance ne déçoit jamais. C’est l’endroit parfait pour s’initier aux danses sociales et à la Zumba.

7000 Boulevard LaSalle, Montréal

Les fameux jeudis Aire Commune sont de retour. Cette année, les célèbres 5@7 se dérouleront à Lachine (La Bronzette) et au District Central (Esplanade Louvain) où il vous sera possible de danser et réseauter toute la soirée. Il sera par contre nécessaire d'acheter des billets afin d'assister aux événements. La capacité d'accueil étant réduite, Il est primordial de réserver votre place rapidement.

La Bronzette : 1800 Chemin des Iroquois, Lachine

Esplanade Louvain: Coin avenue de l’Esplanade et rue de Louvain Ouest

Les Guinguettes c'est l'endroit tout indiqué où danser sous les guirlandes de lumières au bord du fleuve Saint-Laurent. L’établissement extérieur et éphémère qui s'inspire des stations balnéaires estivales très populaires en Europe, est installé au Parc jean Drapeau pour tout l'été, mais se déplace aussi dans Montréal. Actuellement, la Guinguette mobile se situe au Lien Nord dans le Sud-Ouest jusqu'au 27 juillet.

Parc Jean-Drapeau et Lien Nord dans le Sud-Ouest

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s