La Cidrerie Lacroix organise des soirées hockey et cinéma en plein air

Il n’existe peut-être pas de meilleur «set up» pour écouter un match de sport que dans un verger. Depuis le début des séries de la LNH, la Cidrerie Lacroix organise des soirées en plein air où il est possible d’écouter les parties de hockey avec un verre de cidre en main.

Devant le succès de ces soirées, l’établissement de Saint-Joseph-du-Lac continuera d’organiser de tels événements pendant l’été, et ce, gratuitement. La programmation devrait être dévoilée sous peu. Des films ou des parties de sports seront alors diffusées, selon la demande de la clientèle.

VIA CIDRERIE LACROIX

La formule de ces événements est manifestement gagnante. Situé à environ 30 minutes de Montréal, l’endroit possède un bistro et un bar qui mettent de l’avant les produits locaux. Pour vous y attabler, assurez-vous de faire une réservation avant votre visite.

Lors des soirées, popcorn, chips et cidre sont au rendez-vous. Vous pourrez vous délecter avec les nombreuses saveurs de cidres, dont rosé, melon d’eau et basilic, pêche et ananas. Un foyer extérieur est d’ailleurs installé afin de garder les invités au chaud. On ne sait pas vraiment quoi demander de mieux.

Pour une soirée d’été réussie, on vous invite à vous rendre à cette formidable cidrerie. Ça change de la routine et vous passerez assurément du temps de qualité avec des amis.

Pour rester à l’affût de la programmation, suivez la page Facebook de Cidre Lacroix.

Cidre Lacroix

649 Chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac, QC J0N 1M0, Canada

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s