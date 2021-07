7 chocolateries québécoises pour célébrer la Journée mondiale du chocolat

Saviez-vous que le 7 juillet est consacré à la Journée mondiale du chocolat?

Pour l’occasion, Silo 57 vous a dressé une liste de bonnes adresses où dénicher (ou se délecter) des gourmandises chocolatées québécoises.

Voici donc sans plus tarder, 7 chocolateries à visiter en cette Journée mondiale du chocolat :

Des restaurants aux boutiques, l’entreprise québécoise Juliette & Chocolat est reconnue pour ses produits chocolatés. Que vous ayez envie d’une fondue, d’une tartinade, de brownies, d’un mi-cuit ou encore d’un cookie monster, c’est l’endroit où aller pour savourer le chocolat sous toutes ses formes.

Plusieurs adresses dans le Grand Montréal

La chocolaterie haut de gamme État de choc est considérée comme une chocolaterie nouvelle génération. Dans sa boutique du boulevard Saint-Laurent, on se lance à la découverte des grands crus de cacao avec des accords classiques de caramel, fraise, érable ou café. C’est aussi une destination de choix pour un cadeau d’hôtesse.

6466 Boulevard Saint-Laurent, Montréal

À la recherche de chocolat végane? La chocolaterie québécoise Kétolat offre depuis maintenant deux ans, une variété de produits de chocolat biologique, véganes et faits au Québec : barres, fondues et barres glacées. Ce chocolat sans sucre est parfait pour ceux et celles qui adoptent le régime kéto!

4355 Avenue Beaudry, Saint-Hyacinthe

Hiver comme été, les amoureux de friandises chocolatées se précipitent au populaire Chocolats Favoris. Durant la saison froide, leurs fondues aux saveurs originales font le bonheur des dents sucrées. Et durant la saison estivale, leurs cornets de crème glacée et desserts glacés décadents ont la cote chez les petits comme les grands.

Plusieurs adresses à travers le Québec

« La vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber »! Cette phrase célèbre de Forrest Gump ne s’applique pas chez M. & Mme Chocolat, où l’on a le luxe de choisir ses chocolats à l’unité pour goûter à tout! Rien n’est laissé au hasard, car tous leurs chocolats ont été confectionnés avec des produits du Québec. On salive juste à lire les différentes saveurs comme praline et citron, petits fruits ou encore au sésame.

273 Rue Beaubien Est, suite 100, Montréal

Pour impressionner ses convives lors d’un souper, il vous faut mettre la main sur les créations chocolatées de la chocolatière Geneviève Grandbois. Cette passionnée qui a étudié en Belgique a remporté plusieurs prix de distinctions pour son entreprise et ses chocolats. Ses boîtes chics contiennent des bouchées chocolatées qui se distinguent des autres, dont le fameux chocolat fondant Cherise.

1659 rue Ontario Est, Montréal

À la chocolaterie Les Chocolats de Chloé, on ne jure que par les truffes. Au gré des saisons, on retrouve plusieurs variétés telles que litchi, l’orange, la framboise, poivre de Szechuan, pâte de pistache, chocolat noir et caramel et plus encore. On se laisse aussi tenter par les tablettes et les bouchées dont les guimauves maison.

546 rue Duluth Est, Montréal

