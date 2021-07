Québec: 5 épiceries où acheter des aliments qu’on ne trouve pas ailleurs

Les amoureux de la cuisine adorent faire de nouvelles trouvailles afin d’apporter des saveurs différentes à leurs plats. À Québec, plusieurs endroits offrent des produits fins, originaux, rares et locaux. On serait fou de ne pas en profiter!

Voici donc 5 épiceries de Québec où acheter des aliments qu’on ne trouve pas ailleurs:

On part en Grèce pour le long weekend ? Essayez cette recette de salade grecque facile pour accompagner vos brochettes... Publié par Marché Adonis sur Mercredi 30 juin 2021

Boucherie, boulangerie, fromagerie et charcuterie, grillades et mets préparés, fruits et légumes, noix et bien plus. L’alimentation méditerranéenne utilise une approche basée sur les bons choix d’aliments, le plaisir de manger et la variété. Sur le site internet, vous pourrez profiter de recettes savoureuses afin de vous inspirer lors de vos achats: kébbés au yogourt, panna cotta aux fraises, salade de bocconcinis, marinade tandoori, etc.

1700, rue Bouvier, Québec

Dans le quartier Saint-Sauveur, depuis 1995, cette épicerie asiatique familiale regorge de trouvailles inimaginables: des rouleaux impériaux (les meilleurs!), des biscuits chinois (oui, ceux avec un papier où l’on peut lire une prédiction ou une maxime), des croustilles d’algue et même des fruits et légumes frais en provenance de la Thaïlande, du Japon, du Vietnam et de la Chine.

652, rue Saint-Ignace, Québec

Nous avons reçu PLEIN de beaux légumes bio! Vous devriez voir nos aubergines, WOW! 😍 Tomates de trois couleurs,... Publié par Alimentex sur Mardi 9 juillet 2019

Ici, une épicerie certifiée biologique à Limoilou qui existe depuis 1969. Vous y retrouverez un vaste choix de produits naturels et santé en plus d’avoir accès à la clinique de soins Alimentex. Séances de naturopathie, de massothérapie, d’hypnothérapie ou d’ostéopathie, vous sont proposées.

1188, 1ère Avenue, Québec

Le beurre d'amande FATSO est parfait pour vos rôties, il peut être incorporé dans vos recettes comme matière... Publié par Keto Québec sur Lundi 26 avril 2021

Depuis 2018, Keto Québec offre des produits faibles en glucides, des boîtes repas, des sucreries keto et une foule d’informations sur l’alimentation cétogène. Selon leur site internet, un centre de liquidation Keto Québec ouvrira ses portes prochainement au 641, avenue Godin. À noter qu’à partir de 50$, la livraison est gratuite partout au Québec.

Plusieurs points de vente

🌿 Savez-vous que toutes les succursales Avril ont un point en commun? Le thé et la tisane! 🌿 Oui! C’est pourquoi elles... Publié par Avril Supermarché Santé sur Mardi 11 mai 2021

Avril est une chaîne québécoise indépendante qui propose des produits biologiques et naturels. Sur place, des fruits et légumes certifiés par Ecocert Canada, des suppléments et vitamines, des cosmétiques naturels, des produits sans gluten, des produits équitables et bien plus. Livraison à domicile et ramassage en magasin possible!

1033, rue des Rocailles, Québec

