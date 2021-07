15 restos pour un délicieux sandwich à Québec

Que vous soyez du type végé, classique ou réinventé, à Québec une foule de restaurants nous proposent de vrais bons sandwichs pour le lunch.

Voici 15 endroits pour croquer à pleines dents dans un bon sandwich.

Le sandwich calabrese avec mozz fraîche et sauce tomates maison, c’est dégoulinant, c’est bon :) #sandwich #foodie #frankyjohnny #quebec #bouffe #quebecregion #quebecoriginal Publié par Franky johnny sur Samedi 24 avril 2021

Deux amis d’enfance sont derrière cette merveilleuse sandwicherie qui offre au moins six choix chaque semaine. Une proposition végétarienne est toujours au menu. Des produits simples, frais et abordables. On aime!

208, rue Saint-Vallier Ouest, Québec

Depuis 1999, La Boîte à Pain nous offre des pains artisanaux concoctés sur place. En plus, des sandwichs, des pâtisseries, des salades et... de la pizza directement sortie de leur four au bois.

289, rue Saint-Joseph Est, Québec

396, 3e Avenue, Québec

2830, chemin Sainte-Foy, Québec

250-M, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

Élaborés chaque matin, les sandwichs de Croquembouche se retrouvent aux côtés des quiches, viennoiseries, chocolats et tartes flambées. Pas étonnant que cette boulangerie-pâtisserie soit aussi populaire et appréciée.

225, rue Saint-Joseph Est, Québec

Une sandwicherie haut de gamme qui nous permet de manger santé. Les idées sont originales et les produits toujours frais. À déguster au comptoir ou sur la route.

1191, avenue Cartier, Québec

Avec un bon café, vous pourrez vous régaler dans une ambiance chaleureuse. Ce café regorge d’options sucrées et salées. Les croque-monsieur, les wraps et le sandwich avocat et brie ont la cote.

36, côte de la Fabrique, Québec

Ici, on vous accueille dès 7 heures avec paninis et viennoiseries. Les comptoirs boréaux offrent une section boutique où huiles et épices se côtoient. Sur place, une dizaine de chaises pour déguster les saveurs et observer les pâtissiers à l’œuvre.

42, côte du Palais, Québec

2785, boulevard Laurier, Québec

Un lunch de champion: Notre tout nouveau sandwich, le Champlain (Oka, tomates séchées, lanières de poulet & pesto) & un bon milkshake aux fraises pour compléter ce délicieux trio d'été ^_^ Vous venez? Publié par Au 1884 sur Samedi 28 mai 2016

Focaccia, pain baguette, grilled cheese... la sandwicherie de la terrasse Dufferin sert un attrayant menu afin de casser la croûte sur un site historique exceptionnel. À noter que le café est excellent.

Place terrasse Dufferin, Québec

Au coeur du quartier Limoilou, Les Colocs café resto nous offre une ambiance chaleureuse depuis plus de treize ans. On dit «miam» pour les sous-marins, les paninis, les shish-taouks et les délectables crêpes bretonnes au déjeuner.

400, 3e Avenue, Québec

À Sillery, Bagel Maguire n’est rien de moins qu’une sommité. Le menu comprend des bénédictines, des omelettes, des déjeuners santé et les incontournables bagels créés sur place. Mention spéciale pour le déjeuner brunch qui comble tous les appétits.

1400, avenue Maguire, Québec

L’endroit dispose de deux sections. La première, une boutique où l’on peut se procurer l’un des 13 fromages au lait cru biologique et des produits cuisinés maison. La deuxième, une place où casser la croûte. À déguster cet été, les pogos de luxe du jeudi au dimanche de 11h00 à 16h00.

199, rue Saint-Joseph Est, Québec

Leur café est encore mieux que parfait et leurs sandwichs sont tout simplement extraordinaires. Parmi les nombreux choix, vous y trouverez: le populaire croissant Smith (jambon, fromage, laitue) et le wrap poulet (poulet, guacamole, salade, cheddar et tomates).

9, rue des Jardins, Québec

23, rue Notre-Dame, Québec

1141, rue Saint-Jean, Québec

201, 3e Avenue, Québec

Depuis plus de trente ans, on vous sert les meilleures charcuteries sur le marché: terrines, mousse de foie de canard, saucissons et jambon. Dans la section prêt à manger, vous pourrez vous procurer, en plus des sandwichs, quiches, soupes, lasagnes et filet de porc farci.

1325, route de l'Église, Québec

Avez-vous déjà dégusté notre Baguette Européenne? Idéal pour votre lunch: Sandwich au jambon forêt noire et emmental... Publié par Boulangerie La Mère Michèle sur Lundi 22 juin 2020

Les boulangers et cuisinières ont comme but premier de reproduire scrupuleusement les recettes d’antan et d’aujourd’hui et c’est mission accomplie. Saveurs exquises garanties et vous serez toujours accueillis avec le sourire.

2500, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec

2600, boulevard Laurier, Québec

Oh que oui nous sommes partants! Phil Smoked Meat est un resto sympathique avec un menu (vous l’aurez deviné) à base de smoked meat. Sous-marin, pizzas, poutines, spaghetti, sandwichs... le paradis des amateurs de cette viande de bœuf fumée.

461, rue Saint-Joseph Est, Québec

Le pain c’est le secret pour cette entreprise qui se spécialise dans les sandwichs, les croissants, les biscuits, les soupes et les salades. Un univers gourmand dont la réputation n’est plus à faire.

1097, rue Saint-Jean, Québec

5401, boulevard des Galeries, Québec

