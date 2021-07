Un resto-avion où manger une célèbre guédille de Chez Mag ouvre bientôt à Québec

L’aéroport international Jean-Lesage à Québec aura bientôt une attraction gourmande sur son site : le 737!

L’attraction tient son nom du Boeing 737 car un ancien avion de ce type sera la vedette de l’endroit après avoir été converti en salle à manger de restaurant!

page Facebook Le 737

Les Québécois et touristes pourront en fait s’installer à l’intérieur de l’avion afin de déguster leur délicieuse guédille de Chez Mag de l’île d’Orléans.

La populaire fine cantine ouvre en effet une deuxième adresse sur le site du 737 où l’ensemble de son menu sera disponible. Sur le site, Chez Mag sera accompagné de Chocolats Favoris et du tout nouveau concept Los Tacos par La Cage - traiteur événementiel. C’est une offre culinaire assez alléchante qui a été annoncée.

L’ancien avion devenu salle à manger sera aussi un musée puisque les murs de l’endroit seront agrémentés de faits historiques concernant le domaine de l’aviation au Canada mais spécialement l’histoire de l’aviation à Québec.

Le cockpit quant à lui sera transformé en simulateur virtuel accessible à tous et entièrement gratuit!

Ce projet culinaire et touristique d’envergure devrait voir le jour le 15 juillet prochain si tout se déroule bien! Visitez le site du 737 pour suivre l’évolution et réserver votre place dès que possible dans la salle à manger et musée de l’ancien avion!

Le 737 à l’aéroport international Jean-Lesage à Québec

Ouverture le 15 juillet 2021

