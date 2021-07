Vous pouvez stationner votre van sur un vignoble ou une ferme grâce à cette plateforme québécoise

La vanlife est un mode de vie de plus en plus populaire auprès des Québécois l’été.

Toutefois, il peut parfois être compliqué de trouver un emplacement pour stationner son véhicule et passer la nuit. C’est là qu’intervient Terego, un réseau de haltes et de stationnements pour les véhicules récréatifs (VR) chez des producteurs locaux.

Lancée en 2017, d’abord sous le nom Terroir en VR, la plateforme recense aujourd’hui plus de 270 hôtes, la plupart au Québec, mais pas seulement : on en trouve aussi en Ontario, dans les provinces maritimes et en Colombie-Britannique.

«On a commencé à développer le réseau au Québec, d’abord dans des fermes, raconte Karine Morin, cofondatrice avec sa mère, Michèle Bourassa. Mais on a rapidement élargi pour englober tout le terroir : les sites historiques, les microbrasseries, les fromageries, les vignobles...»

Terego s’adresse à ceux qui possèdent – ou qui louent – un van ou un petit VR autonome (électricité, eau fraîche, toilette et réservoir d'eaux usées), aucun de ces services n’étant offert sur place par les producteurs.

Chaque lieu d'hébergement n’accueille qu’entre un et cinq visiteurs à la fois, seulement pour une nuit.

La plateforme fonctionne sur le principe d’un abonnement annuel de 105 $, qui donne accès à tout le réseau Terego du 1er mai au 31 octobre. Un passeport 3 jours est également disponible, au prix de 55 $ pour ceux qui voudraient tester le site sur une courte escapade (3 producteurs hôtes différents, 3 jours consécutifs).

Enfin, il n’est possible de réserver son stationnement maximum 30 jours à l’avance ou jusqu'à minuit la veille. Le but étant de conserver au mieux l’aspect de spontanéité qui vient avec la vanlife.

Pour plus de détails sur cette plateforme, visitez le site web de Terego.

