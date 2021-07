Quoi faire: 10 sports d’adrénaline à essayer à Québec et dans ses environs

Envie d’essayer une nouvelle activité qui propulsera vos émotions au sommet? Pour des sensations vertigineuses, nous avons quelques suggestions pour vous cet été.

• À lire aussi: Quoi faire: 6 rivières à descendre en tube cet été au Québec

Voici 10 sports d’adrénaline à essayer sans hésiter à Québec et dans ses environs:

La baie de Beauport vous offre la possibilité de louer une motomarine si vous êtes âgé de 16 ans et plus. Une surveillance accrue sera exercée et des consignes seront données pour assurer la sécurité de tous. Le permis d'embarcation n'est pas obligatoire.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Expéditions Nouvelle Vague propose du rafting sur la rivière Jacques-Cartier. Beau temps, mauvais temps, cette activité accessible à tous vous offrira des sensations fortes. Des guides professionnels, expérimentés et passionnés vous guideront dans votre descente.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Depuis 1993, Parachutisme Atmosphair a fait découvrir le ciel à des dizaines de milliers de courageux. Que vous désiriez faire un premier saut en tandem ou une formation afin de devenir parachutiste autonome, c’est la place.

Pour plus de détails, cliquez ici.

À Saint-Nicolas, Xtream Paintball offre quatre zones de jeu aux décors réalistes sur un terrain de 800 000 pieds carrés. Le but du jeu est d’éliminer l’équipe adverse, de capturer des drapeaux, de désamorcer des bombes fictives et de démolir des objectifs.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Accessible à toute la famille, l'Air Canyon est un manège exclusif situé au Canyon Sainte-Anne. Cette activité vous fera vivre des moments inoubliables, car c’est à 50 km/h que vous volerez au-dessus du parc, de la rivière Sainte-Anne et de la chute de 74 mètres. À couper le souffle!

Pour plus de détails, cliquez ici.

Aerostyle est une école de parapente située au Mont-Sainte-Anne pour des vols en tandem et de la formation. L’accès au sommet s’effectue en navette ou avec les télécabines. Famille et amis sont les bienvenus pour découvrir le site et l’ambiance de votre premier vol depuis l’aire de décollage.

Pour plus de détails, cliquez ici.

AéroSim Expérience propose une expérience de vol sur des simulateurs de grade professionnel qui permettent de recréer la majorité des scénarios réels. Vous aurez le choix d’un aéroport parmi les 24000 qui existent dans le monde, la possibilité de changer la météo et l’heure du vol et la liberté d’ajouter tous types de pannes.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Les amateurs de sports nautiques pourront faire l’essai du wakeboard à la Base de plein air de Sainte-Foy. Vous serez tracté par un système câblé installé entre deux tours et actionné par un moteur électrique. Réservation en ligne obligatoire.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Perchée au haut de la falaise, d’une longueur de 300 mètres, la tyrolienne permet de traverser l’anse de la chute Montmorency. Les pieds dans le vide, vous sentirez la chute gronder et la bruine pourra vous atteindre. Située à 15 minutes du Vieux-Québec.

Pour plus de détails, cliquez ici.

KCR Karting Château-Richer vous promet une expérience mémorable. Vous roulerez dans des karts à la fine pointe de la technologie pour une décharge d’adrénaline garantie.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s