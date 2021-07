Le Cordova Café & Cocktails organise une vente de garage où tout sera entre 1$ et 5$

Le joli café-resto-bar Cordova dans Saint-Henri a décidé de faire sang neuf et pour y arriver, une vente de garage aura lieu à la fin du mois.

L’établissement désire se débarrasser de son ancien stock et faire profiter de ce changement à ses fidèles clients ou amateurs de trouvailles seconde main.

La vente de garage aura lieu au Cordova Café Cocktail le samedi 31 juillet et dimanche 1er août prochain.

Il sera possible de mettre la main sur beaucoup de vaisselle, des verres ainsi que des accessoires de café et de cuisine. Le plus beau dans tout ça? TOUT sera entre 1$ et 5$ seulement!

Si vous avez envie de changer votre vaisselle et votre verrerie à la maison, c’est l’évènement à ne pas manquer. Pour avoir un avant-goût de ce qui sera en vente, surveillez fréquemment les réseaux sociaux de l’établissement qui risque de partager quelques images d’ici la vente de garage.

N’oubliez pas votre argent comptant car ce sera le seul moyen de paiement accepté.

Vente de garage Cordova Café & Cocktail

31 juillet et 1er août

4606, rue Notre-Dame Ouest

