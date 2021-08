Une impressionnante maison d’architecte en pleine forêt luxuriante à vendre pour 1,8M$ à Sainte-Adèle

Préparez-vous à en avoir plein la vue avec cette magnifique maison conçue par l’architecte de renom, Daniel Pearl, en 1990.

Nathan Van Egmond

Nathan Van Egmond

La maison de style contemporain s’étend sur trois niveaux ce qui donne l’impression qu’elle est perchée dans les arbres.

Absolument tout est impressionnant dans cette résidence qui, en 1992, a été récipiendaire d’une mention honorable pour le Prix d'Excellence de l'Ordre des Architectes du Québec.

Nathan Van Egmond

Nathan Van Egmond

L’effet «WOW» vient des jeux de hauteurs, des poutres apparentes et des fenêtres pleine hauteur qui offrent des points de vue à couper le souffle sur la nature.

Au total, la maison compte 5 chambres ainsi que deux salles de bain complètes.

Nathan Van Egmond

Nathan Van Egmond

L’une des salles de bain est attenante à la chambre à coucher principale. Cette dernière a aussi une mezzanine.

Les propriétaires ont aussi accès à des patios, terrasses et galeries sur plusieurs niveaux.

Il semble toujours y avoir un petit coin où se poser pour boire un café et lire un livre en toute quiétude dans cette maison inspirante.

Nathan Van Egmond

La résidence est entourée de 13 acres de forêt vierge. Le terrain a été aménagé pour profiter au maximum de cet endroit magnifique.

Non seulement on y trouve une terrasse avec un jacuzzi scandinave inclus dans la vente, mais également un quai sur la rivière Mulet, une cascade privée et un pont suspendu pour traverser les rapides.

Nathan Van Egmond

Nathan Van Egmond

Les propriétaires ont même accès à un spa privé dans leur cour arrière.

Le terrain comprend aussi des sentiers privés de randonnée, de ski et de raquettes.

Nathan Van Egmond

Nathan Van Egmond

La jolie ville de Sainte-Adèle est tout près et Montréal est à seulement environ 50 minutes de route.

Définitivement, cette maison est le rêve de tous ceux qui souhaitent habiter une maison d’architecte en pleine nature!

Cette impressionnante propriété est à vendre par le groupe immobilier Duque Simms pour la somme de 1 800 000$.

