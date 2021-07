Un nouveau minichalet 4 saisons à louer au Parc régional du Poisson Blanc

Le parc régional du Poisson Blanc a dévoilé son troisième et plus récent minichalet d’inspiration scandinave : le Pic-Flamboyant.

Réalisé en partenariat avec la firme d’architecture L’Abri, le Pic-Flamboyant est similaire au tout premier minichalet inauguré en 2019, le Pic-Mineur, mais peut confortablement accueillir 4 adultes avec son lit queen en mezzanine et un lit double.

Le microrefuge est bordé de tout côté par le réservoir du Poisson Blanc et possède son propre accès au lac de même que son propre site de feu de camp.

Les amateurs de design seront charmés par cette magnifique petite construction 4 saisons. C’est l’endroit idéal où faire du glamping.

Le minichalet est entièrement équipé pour un séjour en nature agréable et simple. Galons d’eau potable, cuisinière et ronds au propane, poêle à bois, panneau solaire, barbecue, vaisselle, ustensiles, chaudrons, etc., les visiteurs ne manqueront de rien!

Le microrefuge est aussi équipé d’un cabinet à fosse sèche extérieur et une salle de bain et des douches se trouvent au pavillon d’accueil tout près.

Le prix d’une nuitée est fixé à 195$ en haut saison et 165$ en basse saison. Un minimum de deux nuitées est exigé.

Les réservations pour le Pic-Flamboyant ont commencé seulement le 25 juillet, il reste donc encore quelque date en 2021 au moment d’écrire ces lignes. Faites vite toutefois, car les réservations sont ouvertes seulement jusqu’au 18 octobre 2021 pour l’instant.

RÉSERVEZ ICI.

Parc régional du Poisson Blanc

37 chemin de la Truite, Notre-Dame-Du-Laus

