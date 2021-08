8 endroits où trouver des desserts décadents à Montréal

La petite récompense sucrée de fin de journée n’a jamais été aussi populaire qu’en été.

• À lire aussi: Un sandwich à la crème glacée des plus décadents bientôt offert dans ce bar laitier de Rosemont

Avec les longues soirées, les petites sorties sucrées représentent la parfaite manière de clore une journée.

Cet été, Silo 57 vous invite à faire la «route des sucres» à Montréal en essayant ces 8 adresses complètement délectables. Gaufres, beignes, glaces, gâteaux et bien plus sont au menu!

Faisons maintenant place aux plaisirs coupables avec ces 8 adresses qui proposent des desserts ultras cochons à Montréal:

Absolument tous les items du menu de Sundaiz ont de quoi nous faire gargouiller. Ce café festif a ouvert ses portes le 23 juin dernier dans Saint-Henri, et il a déjà gagné plusieurs adeptes. On s’y rend pour les biscuits décadents et les magnifiques gâteaux.



4710 rue Saint-Ambroise, Unité 130, Montréal

Les beignes fabriqués à la main de Beignes Lucky’s ont fait leur marque en Colombie-Britannique. Il est maintenant possible de les essayer à la toute nouvelle localisation du café 49th situé dans le Vieux-Port de Montréal. Ses beignets créatifs promettent de vous en mettre plein la vue. Afin de marquer son arrivée à Montréal, les beignes Lucky’s se sont alliés avec la brasserie Vox Populi pour offrir des beignes complètement uniques dont un au punch aux fruits IPA et un autre à la stout au café. Vous trouverez aussi sur le menu un beigne au pouding chômeur, aux bleuets du Lac-Saint-Jean et un crumble aux fraises du Québec et rhubarbe.



88 rue McGill, Montréal

Pour des cupcakes, des gâteaux et des glaces hallucinantes, hâtez-vous chez Les Glaceurs. Avec ses nombreuses localisations, cette pâtisserie bien établie est une véritable valeur sûre. En tout temps, l’endroit offre les produits du Bilboquet afin de satisfaire le plus grand nombre de personnes.



Plusieurs adresses à Montréal

Ne vous surprenez pas à voir une longue file devant le Kem Coba en été. Ce comptoir à crème glacée du Mile End est une véritable institution. Tous les glaces, sorbets, chocolats et pâtisseries sont concoctés par le chef de l’endroit qui n’a pas peur d’être créatif et d’utiliser des parfums originaux. Ça vaut définitivement le détour!



60 avenue Fairmount Ouest, Montréal

Les desserts de chez Sachère sont aussi bons qu’ils sont beaux. Les chefs pâtissiers de cet endroit, situé dans le Village, s’engagent à utiliser des produits de qualité qui débordent de fraîcheur. Vous trouverez de la délicieuse crème glacée molle, des biscuits moelleux et de sublimes gâteaux montés. La saveur de crème glacée molle du moment est un sorbet au gâteau aux carottes et un sorbet à l’ananas. Miam!



1274 boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

Comme son nom l’indique, cette petite pâtisserie n’a pas peur du beurre. Au contraire, il est mis à l'honneur dans la majorité des desserts de l’endroit. On s’y rend pour les macarons, les barres au fromage à la crème, les boules de beurre et les gâteaux.



Vieux-Montréal: 348 Notre Dame Est, Montréal

Griffintown: 1165 Ottawa, Montréal

Pour un sundae aux churros hors du commun, il faut passer chez Dulce! Le menu de l’endroit comprend de la crème glacée, des churros et des crêpes toutes plus décadentes les unes que les autres.



250-B rue Saint Paul Est, Montréal

Impossible de ne pas saliver en voyant les photos de ce bar à gaufres de Montréal. De délicieuses gaufres belges y sont servies avec une série de garnitures personnalisables. Vous pouvez manger des gaufres complètes, des bouchées de gaufres ou bien des gaufres sur bâton. Dans tous les cas, il est impossible de ne pas se délecter avec ces gaufres décadentes.



893 avenue Ogilvy, Montréal

Ne manquez pas nos vidéos:

s