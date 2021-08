16 photos de l’impressionnante murale qui recouvre l’Hôtel Le Germain Montréal

Pas de doute, le festival Mural est bel et bien en action à travers la métropole.

Ça signifie que les Montréalais vont voir apparaitre de l’art urbain un peu partout dans la ville, avec une concentration autour du boulevard Saint-Laurent et au centre-ville.

Parmi les œuvres réalisées dans le cadre du festival qui colorent la ville, il y a l’impressionnante murale qui recouvre la façade de l’Hôtel Le Germain Montréal.

Ce très apprécié hôtel de la rue Mansfield a mandaté, en collaboration avec le festival, l’artiste canadienne et montréalaise d’adoption Michelle Hoogveld, afin de donner vie à sa devanture auparavant grise.

L’œuvre permanente intitulée Dazzle My Heart s’élève à plus de 171 pieds dans les airs et compte environ 80 couleurs différentes. Un vrai chef d’œuvre qui sera parfait comme fond de photo Instagram!

Voici 16 photos trouvées sur Instagram afin d’admirer la nouvelle murale sous tous ses angles :