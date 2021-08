6 idées d'activités à faire entre amis dans les parcs (qui excluent les pique-niques)

Après avoir fait le tour des BBQ sur les balcons et des pique-niques au parc, il est temps de raviver la flamme et de sortir l’attirail créatif.

La pandémie nous aura permis de nous réapproprier les espaces verts qui ornent nos villes. Toutefois, il est important de sortir de la routine et d'oser les activités différentes.

Voici 6 idées d’activités originales à faire entre amis dans les parcs cet été:

1. Découvrir le fameux Mölkky

Ce jeu de quilles finlandais a le don de rassembler et de donner lieu à des soirées mémorables. Le principe est tout simple et nécessite juste assez d’adresse chez les joueurs. C’est le jeu parfait pour créer des souvenirs et être dans le moment présent.

Jeu de Mölkky chez Décathlon à 40$

Decathlon Canada

Decathlon Canada

ACHETER ICI

2. Réaliser une activité de poterie en groupe

Les âmes créatives se réjouiront devant une activité de poterie en groupe. L’entreprise Le Club Terracotta livre des kits de poterie pour la maison. Les boîtes contiennent tout le nécessaire pour fabriquer des objets en argile, les peinturer en blanc et les sceller. Vous n’avez besoin que de vos mains pour réaliser de petites merveilles. On vous invite à apporter les boîtes au parc et à laisser la nature inspirer vos créations.

Kit de poterie DIY de Club Terracotta à 75$

Club Terracotta

ACHETER ICI

3. Tenter une soirée de dégustation de bières

Les bières de microbrasserie ont la cote en été. Avec ses différentes saveurs et nombreux styles, l’offre est si riche qu’il serait bête de ne pas en profiter. C’est pourquoi l'on vous suggère de tenter une soirée de dégustation de bières à votre prochaine réunion entre amis. Le concept est simple: tout le monde apporte un verre et deux ou trois bières à faire découvrir à sa gang. À coups de gorgées, vous vous promettez de découvrir plusieurs délicieuses bières et de passer une excellente soirée.

4. Organiser une friperie à ciel ouvert

Pourquoi ne pas improviser une friperie collective le temps d’une soirée au parc? L’idée veut que tous les participants arrivent au parc avec un sac de vêtements dont ils sont prêts à se départir. Il y a là de quoi faire changement des classiques soirées au parc, et vous repartirez avec de nouveaux vêtements en prime!

5. Créer un tournoi de pétanque

Decathlon Canada

Ah, la pétanque! La recrudescence de ce jeu français se manifeste depuis quelques années. La majorité des parcs possèdent leurs propres terrains de pétanque, où il est possible d’affronter vos amis, un lancer de boule à la fois.

Ensemble de 8 boules de pétanque récréative chez Decathlon à 35$

Decathlon Canada

ACHETER ICI

6. Profiter des activités et événements gratuits dans les parcs

Très souvent, les parcs servent d’hôtes à des événements amusants qui viennent briser la routine. Par exemple, des soirées d'humour, des activités de yoga, des cinémas en plein air ou encore des concerts sont offerts tout l’été gratuitement dans divers parcs. Renseignez-vous auprès de votre ville pour connaître leur programmation estivale.

