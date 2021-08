Le Sudbest: un marché inspiré des «Smorgasburg» débarque au Hangar 1825

Foodies, arrêtez tout! L’événement de vos rêves aura lieu le dernier week-end de juillet!

Il s'agit d'un grand marché qui s’inspire des traditionnels «Smogasburg». Ce dernier s'installera au Hangar 1825, aux abords du canal de Lachine, et vous devez passer y faire un tour.

Le «Smogasburg» émerge de Williamsburg à Brooklyn tout près de la East River. Il s’agit d’un marché extérieur situé dans un espace de stationnement où se côtoient commerçants, artisans et restaurateurs.

Maintenant, Montréal s’approprie le concept les 31 juillet et 1er août prochain grâce à l’événement Le Sudbest. Ce sera la toute première édition de l'évènement montréalais.

Parmi les restaurateurs, collaborateurs et artisans invités, on retrouve La Canting, Maquis Yasolo, Sundaiz Café & Bakehouse, Mauvais Garçons, Petinos, Food’elles, Ave Greene, Balance Boards, MTL Jerky, Le Trou- Fabrique de bagels Griffintown, KIƎVE Pauzé Joaillerie Artisanale et plus encore.

Vous trouverez d’ailleurs plusieurs foodtrucks sur le site ainsi qu’un bar à vin et à cidre offert par les gars du cinq à sept, un bar à bières 4 origines, un bar à Bloody Césars du Lord William Pub, un bar à huîtres Perles et Paddock et du poulet à la jerk de Boom J’s.

Alors que l’offre culinaire et artisanale est à couper le souffle, l’ambiance le sera tout autant grâce au DJ Booth présenté par Spritz Les îles qui mettra en vedette l’excellente DJ Kelly.

L’entrée est gratuite et les chiens tenus en laisse sont admis. Le masque doit être porté lors des déplacements et dans les files d’attente.

L’argent comptant ne sera pas accepté. On laisse donc la place aux paiements par carte ou via l’application CHK PLZ.

Le Sudbest

31 juillet et 1 août 2021

Hangar 1825 (40 Rue des Seigneurs, Montréal)

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s