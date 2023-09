Les meilleurs restaurants de la rue Notre-Dame Ouest, dans le quartier Saint-Henri

En plein centre de l’un des quartiers les plus prisés de Montréal se situe un véritable paradis pour tous les amoureux de gastronomie.

Riche d’une histoire qui remonte au 19e siècle, la rue Notre-Dame jouit aujourd’hui de nombreux commerces, cafés et restaurants qui font la fierté du Sud-Ouest de l’île.

Éclectique, branchée et animée, on retrouve sur cette artère une offre culinaire des plus diversifiée qui ne cesse de charmer les palais des résidents du quartier comme des touristes.

Sans plus tarder, voici donc 11 adresses à garder sous la main si vous êtes de passage sur la rue Notre-Dame Ouest:

Si on le pouvait, on visiterait le Stem Bar, chaque jour, toute l’année, simplement pour déguster leurs savoureuses pancakes salées avec de la burrata fraîche. Leur carte des vins sélectionnée avec soin et en constante évolution vaut elle aussi le détour.

2475, R. Notre-Dame Ouest

Ce bar à vin connaît son lot d’adeptes qui visitent les lieux pour un cacio e pepe à toute heure de la journée. Focaccia, olives frites et latté à la pistache sont également des incontournables lorsqu’on est de passage au BarBara.

4450, R. Notre Dame O

La cuisine de l’Asie du Sud-Est est à l’honneur dans ce charmant local de la rue Notre-Dame. On y savoure des plats relevés dans une ambiance des plus conviviales. Mention spéciale à leur soupe laksa et à leurs bao buns qui mettent tous deux l’eau à la bouche.

3721, R. Notre Dame O

C’est de la (très!) bonne pizza à la bonne franquette qui vous attend au Elena. L’été, on se pose sur leur terrasse cachée pour profiter des rayons du soleil et d’un peu de calme.

5090, R. Notre Dame O

On visite le Foiegwa tant pour son solide menu qui joue avec les classiques de la gastronomie française que pour son service chaleureux et son joli décor. L’établissement connaît un franc succès à l’heure du brunch et continue d’attirer les foules jusqu’au 5 à 7.

3001, R. Notre Dame O

Voici probablement l’une des adresses de brunch les plus populaires de Montréal, et on peut dire que cet engouement est bien mérité. Ce sont des classiques réinventés de la cuisine juive qui sortent de la cuisine de l’établissement de Notre-Dame pour le plus grand bonheur des visiteurs.

4621, R. Notre Dame O

Direction le Sumac pour un voyage au Moyen-Orient à petit prix. Shawarma, falafels et frites au sumac volent la vedette dans ce restaurant où on casse la croûte depuis 2014. Une valeur sûre!

3618, R. Notre Dame O

La rue Notre-Dame Ouest ne serait pas la même sans le Joe Beef. Ouvert depuis plus de 20 ans, l’établissement traverse toutes les tempêtes et continue de connaître un franc succès auprès des épicuriens. Une institution à visiter pour un repas riche et savoureux.

2491, R. Notre Dame O

Bien que le Bonheur d’Occasion ait seulement vu le jour au début de l’année 2023, le restaurant figure déjà parmi les adresses favorites des résidents du quartier. C’est pour un café croissant qu’on y passe le matin, alors qu’on s’y pose en fin de journée pour des petites assiettes à partager accompagnées d’un bon verre de vin.

4001 R. Notre Dame O

Finesse et originalité sont des mots qui pourraient judicieusement être employés pour décrire le Vin Papillon. Petit cousin du Joe Beef, l’établissement jouit de la signature réconfortante de ce dernier, avec une touche de fraîcheur en plus. Vin nature et légumes y sont rois.

2519, R. Notre Dame O

Notre tournée culinaire sur Notre-Dame se conclut au Bar Otto, restaurant qui met en valeur la cuisine nipponne dans un cadre sobre et sophistiqué. C’est la firme d'architecture Synthèse qui se trouve derrière le décor de cet établissement qui figure parmi les favoris des amateurs de mets japonais.

2695, R. Notre Dame O

