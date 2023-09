Îles Caïmans: 5 choses à savoir sur ce territoire hyper méconnu des Caraïbes

On est loin de se douter que les Îles Caïmans ont tant de choses à offrir alors que l’on observe le minuscule point créé par l’archipel sur la carte du monde.

À seulement une heure de vol depuis Miami et bordé par Cuba et la Jamaïque, ce territoire britannique d'outre-mer dont on ne connaît que très peu d'informations surprend à plusieurs niveaux.

Au-delà des paradis fiscaux et des plages idylliques, à quoi peut-on s’attendre lorsque l’on visite la région?

On vous dit tout!

1. Un archipel diversifié

On sait qu’on accorde «Îles Caïmans» au pluriel, mais de combien d’îles est-il question? Et surtout, à quel point sont-elles différentes?

Trois îlots principaux composent l’archipel britannique, soit Grand Cayman, Little Cayman et Cayman Brac. Avec leur superficie respective de 197 km2, 26 km2 et 36 km2, elles entrent donc chacune 2.2, 16.6 et 12 fois dans l’île de Montréal. On a affaire à de toutes petites parcelles de terre, c’est le cas de le dire!

C’est à Grand Cayman, la plus cosmopolite des îles, qu’on retrouve la majorité des hébergements. Réputée pour ses stations balnéaires et sa fameuse Seven Mile Beach, l’île attire chaque année bon nombre de touristes en quête de somptueuses vacances.

Les plus aventuriers se dirigent plutôt vers Cayman Brac, où les falaises de calcaire naturelles façonnent le paysage et où les visiteurs profitent des fabuleux sites de plongée et d’observation d’oiseaux.

Little Cayman, la plus petite et la moins développée des trois îles, est un véritable paradis de paix et de tranquillité. Enfourchez une bicyclette et parcourez le rivage à la découverte de plages désertes où vous prélasser à l’ombre d’un palmier.

À noter que des vols en direction de Cayman Brac et Little Cayman quittent depuis Grand Cayman tous les jours pour vous permettre de découvrir l’ensemble de l’archipel.

2. Il s’agit d’une destination foodie par excellence

Ce n’est pas sans raison que les Îles Caïmans portent fièrement le titre de la capitale culinaire des Caraïbes! Restaurants gastronomiques de calibre mondial côtoient adresses rustiques et cuisine traditionnelle pour un paysage gourmand des plus intéressants. On y retrouve d’ailleurs l’un des rares restaurants étoilés Michelin des Caraïbes, soit le restaurant Blue by Eric Ripert de l’hôtel Ritz Carlton.

Poissons et fruits de mer directement sortis de l’eau ainsi que légumes frais sont à l’honneur sur l’île de Grand Cayman, ce qui n’est pas étonnant puisque le concept de ferme-à-la-table y fait fureur. La fin de semaine, ne manquez pas les marchés fermiers de George Town et de Camana Bay pour mettre la main sur de bons produits locaux.

3. Sortez votre portefeuille!

Avec l'absence d'imposition sur les revenus, le taux de change et la situation géographique des Îles CaÏmans, on peut dire que tous les facteurs sont en place pour qu’il soit ardu d’y passer des vacances sur un budget.

Si vous vous envolez vers l’une des îles de l’archipel, vous constaterez que c’est le dollar des Îles Caïmans (KYD) qui y est majoritairement utilisé. Au moment d’écrire ces lignes, 1 KYD correspond à 1,63 CAD (à titre comparatif, 1 USD correspond à 1,47 CAD). Le coût de la vie est donc similaire à celui observé aux États-Unis, mais avec un taux de change encore plus dur sur le dollar canadien.

De plus, parce que ces minuscules îles sont nichées en plein centre de la mer des Caraïbes, la majorité des biens doivent y être importés, ce qui contribuent à faire monter les prix en flèche.

Soyez averti!

4. On y retrouve parmi les plus beaux endroits pour la plongée au monde

Les amateurs de snorkeling seront certainement curieux de découvrir cette destination aux fonds marins qui grouillent de petites (et de moins petites!) merveilles.

Raies, poissons-perroquets, poissons-anges, poissons argentés, cornette rouge et rémora fuselé ne sont que quelques-unes des fascinantes espèces qui se nichent dans les récifs coralliens qui bordent les îles.

C’est sans compter que ces îles se font également surnommer « Las Tortugas » dû à la quantité impressionnante de tortues qui peuplaient la région lors de l’arrivée de Christophe Colomb dans les années 1500. De nos jours, suffit d’un tuba, de palmes et d’un peu de chance pour apercevoir ces créatures marines dans leur habitat naturel.

5. Vedettes à gauche, vedettes à droite

Si vous courez les autographes, vous serez servi aux Îles Caïmans, et plus particulièrement sur l’île de Grand Cayman. En effet, son caractère luxueux, ses plages paradisiaques et son petit côté élitiste créent la recette parfaite pour attirer bon nombre de célébrités internationales. Pensons seulement à l’hôtel Palm Heights, où Pamela Anderson, Gigi Hadid et Emily Ratajkowski ont posé leurs valises dans la dernière année. Ouvrez grand les yeux et vous verrez!

Pour vous aider à planifier votre voyage, n’hésitez pas à consulter le site de l’office du tourisme des îles Caïmans!

Silo Voyage a découvert les Îles Caïmans grâce à Visit Cayman Islands.

