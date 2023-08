Voici l’hôtel où séjourner dans les Caraïbes pour croiser une vedette internationale à coup sûr

Qu'ont en commun Pamela Anderson, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid et Chloë Sevigny, mis à part leur joli minois et leur renommée internationale?

Vous l’aurez peut-être deviné, ces noms connus figurent tous à l’impressionnant registre d’invités du Palm Heights, un hôtel boutique des Caraïbes qui agit comme véritable aimant à célébrités depuis son ouverture en 2019.

Situé le long des rives d'eau cristalline de la Seven Mile Beach, sur l'île de Grand Cayman, l’hôtel fondé par la directrice artistique Gabriella Khalil respire le cool et le glamour, sans toutefois tomber dans la prétention.

On y a découvert un décor fortement inspiré des années 60 et 70, où les pièces de mobilier vintage se succèdent dans un agencement qui ferait rougir n’importe quel amateur de design. S’y trouvent également une plage de sable blanc immaculée bordée de serviettes rayées et de parasols jaune soleil, ainsi qu’un tout nouveau spa, havre de paix de plus de 60 000 pieds carrés qu’on ne serait pas étonné d’apercevoir dans le Architectural Digest sous peu.

Malgré la beauté époustouflante des lieux, c’est l’hospitalité du personnel et sa façon de nous faire sentir à la maison, presque comme si on faisait partie de la famille, qui restent ancrées en nous. Après seulement quelques heures sur le site, on comprend pourquoi les stars en ont fait leur repère.

Le Palm Heights en bref:

Hotel boutique

5 étoiles

52 suites

4 restaurants

Spa

WiFi gratuit

Accepte les animaux

Activités nautiques, y compris paddle board, plongée en apnée, kayak

Repas toute la journée

Piscine et club de plage réservés aux clients

Mobilier sur mesure et coussins de plage

Conciergerie

Salon réservé aux clients

Sécurité 24h/24

Les prix?

Les prix varient entre 700$ et 1700$ la nuit, selon la saison. Difficile de s’étonner du coût élevé des séjours lorsqu’on se rappelle la liste des vacanciers qui choisissent d’y poser leurs valises (Louis Vuitton!).

Ce qu’on a préféré...

La soirée thématique Mambo Italiano. Tous les samedis, le restaurant Paradise Pizza de l’hôtel Palm Heights transporte ses convives vers Naples lors d’une soirée à saveur européenne bien spéciale. La veillée s’est ouverte sur un verre de prosecco suivi d’une panoplie de savoureux mets italiens, et s’est close sur un karaoké kitsch à souhait dont on se souviendra longtemps.

Le tout nouveau Garden Club Spa. Imaginez-vous un sanctuaire digne de vos rêves les plus fous, puis permettez-vous de rêver encore davantage. Voici à quoi ressemblerait probablement le Garden Club Spa. Ce refuge hors de l’ordinaire jouit de bains sensoriels nichés au cœur de la flore tropicale, d’une salle de sport ultramoderne et d’un hammam recouvert de marbre aux tons orangés complètement hypnotisant. À voir absolument.

La boutique souvenir Dolores. À des années-lumière des magasins de souvenirs traditionnels, le Dolores est un arrêt qui vaut le détour en soi. Nous y sommes entrés tels des enfants dans un magasin de bonbons, fascinés devant la sélection minutieusement choisie de vêtements artisanaux, d’articles pour la maison et de soins pour le corps mettant en lumière les créateurs de la diaspora caribéenne.

Vous aimeriez peut-être moins si...

Vous cherchez un lieu où séjourner en famille. Il est tout à fait possible de passer du temps de qualité au Palm Heights avec ses enfants, mais sachez qu’il ne s’agit pas d’un hôtel où jeux d’eau et garderies sont rois.

Vous souhaitez prendre des vacances à petit prix. Bien que nous ayons tous une définition variable de ce que représente un voyage à petit prix, nous pouvons fort probablement nous entendre sur le fait qu’un séjour au Palm Heights ne figure pas dans cette catégorie. Pour des vacances plus douces sur le portefeuille, voici quelques idées de destination.

Pour vous aider à planifier votre voyage, n’hésitez pas à consulter le site de l’office du tourisme des îles Caïmans!

Silo Voyage a découvert le Palm Heights grâce à Visit Cayman Islands.

