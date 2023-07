QuoiFaire: où manger, où dormir et que faire à Santurce, LE quartier le plus branché de Porto Rico

Lorsqu’il est question de quartier «hipster», Santurce coche toutes les cases.

Considéré comme étant l’un des endroits les plus cool de Porto Rico, cet arrondissement du nord-est de San Juan se démarque grâce à son atmosphère électrique, sa scène culturelle dynamique et ses nombreuses chambres d’hôtes plus attrayantes les unes que les autres.

Une visite en vue? Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur Santurce pour un séjour des plus branché!

Où manger?

Ici, la fraîcheur est à l’honneur. Mettant en pratique le concept de «ferme à la table», le restaurant Cocina al Fondo mise sur un système circulaire qui soutient les agriculteurs locaux. On y mange des mets originaux et savoureux issus de producteurs de la région. Une belle façon de découvrir la culture de Porto Rico.

658, C. San Juan, San Juan

Le Café Comunión figurera au sommet de la liste de tous les amoureux de café. On y attrape un breuvage de qualité et une délicieuse pâtisserie avant de poursuivre notre découverte de Santurce, ou on s’y pose avec un livre pour un peu de repos bien mérité.

1616, PR-25, San Juan

Pour un repas qui fait honneur à la culture traditionnelle portoricaine, mais avec une petite touche funky en plus, direction Lote 23. L’adresse met en valeur la gastronomie locale tout en faisant rayonner la communauté artistique grâce à de nombreux événements festifs. Au menu: musique, bonne bouffe et ambiance animée.

1552, PR-25, San Juan

Implanté sur l’iconique Calle Loíza, Bocca Osteria Romana est l’un des tout premiers restaurants à avoir fait rayonner la gastronomie italienne sur l’île. Comme dans toute bonne osteria, on y trouve une sélection d'antipasti, de primi et de secondi qui mettent l’eau à la bouche. Quelqu’un a dit pasta?

2012, C. Loíza, San Juan

Vianda est un véritable incontournable lorsque l’on visite Porto Rico. Plusieurs fois primé (on le retrouvait entre autres parmi les 20 meilleurs nouveaux restaurants d'Amérique en 2019), l’établissement propose un menu coloré et savoureux évoluant au fil des saisons ainsi qu’une carte de vins des plus inspirantes. Pensez à réserver tôt!

1413, PR-25, San Juan

Ce café troisième vague sort du lot avec son atmosphère décontractée et son décor lumineux digne des plus belles surf towns américaines. À l’arrière, on découvre l’adorable petite boutique Lado Cé, sœurette du Con Cé, qui met en lumière de nombreux designers locaux et internationaux. On n’a qu’une envie: boire un bon café glacé et repartir les mains pleines de souvenirs.

1765, C. Loíza, San Juan

624, C.Cerra, Santurce

À la croisée des chemins entre le Japon et le Pérou, la cuisine du Sur Barra Nikkei nous garantit un voyage culinaire des plus intéressants. De la même manière que le restaurant Nikkei de l’avenue Laurier Est, cet établissement de Santurce consolide harmonieusement la gastronomie issue de ces deux continents en une fusion qui frappe en plein dans le mile.

411, C. del Parque, Santurce, San Juan

Quoi faire?

1. Passer l'après-midi au musée

Ce n’est pas un hasard si Santurce rime avec musée. Véritable plaque tournante artistique des Antilles, le quartier abrite une panoplie de galeries qui font la fierté des Boricuas. Les fameux Museo de Arte de Puerto Rico et Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico ont d’ailleurs fait de Santurce leur maison et méritent tous deux de se tailler une place à votre itinéraire.

299, Avenida de Diego, Santurce

1220 Ave. Ponce de León Esq. R.H. Todd Pda 18, San Juan

2. Sortir sur la Placita

Pour une soirée festive dont vous vous souviendrez longtemps, il faut absolument se rendre sur la Placita de San Juan. Lieu de rencontre par excellence tant pour les «locaux» que les visiteurs, ce square qui tient le rôle de marché durant le jour se transforme en véritable bar à ciel ouvert dès le soleil couché. Il faut le voir pour le croire!

3. Admirer l’art de rue

L’art dépasse les frontières des musées à Santurce. Arpenter le quartier et vous serez rapidement happés par les immenses fresques emblématiques qui colorent les rues. C’est sans oublier que chaque année, en mai, se tient le festival Santurce Es Ley, un événement consacré à l’art de rue (coucou, MURAL!) qui contribue à enjoliver les artères de San Juan.

4. Se détendre sur la plage

Maillot de bain et crème solaire en main, dirigez-vous vers une plage environnante pour profiter du climat tropical de l’île. Les étendues de sable de la Playa Ocean Park et de la Playita del Condado risquent de vous plaire si vous aimez la baignade et les couchers de soleil digne de cartes postales.

Où dormir

Airbnb

3 voyageurs / 1 chambre / 2 lits / 1 salle de bain

239$ / nuit

Réservez ici

Airbnb

2 voyageurs / 1 chambre / 1 lit / 1 salle de bain partagée

112$ / nuit

Réservez ici

Airbnb

2 voyageurs / 1 chambre / 1 lit / 1 salle de bain

372$ / nuit

Réservez ici

Airbnb

2 voyageurs / 1 chambre / 1 lit / 1 salle de bain partagée

52$ / nuit

Réservez ici

Airbnb

2 voyageurs / studio / 1 lit / 1 salle de bain

259$ / nuit

Réservez ici

Airbnb

2 voyageurs / studio / 1 lit / 1 salle de bain

369$ / nuit

Réservez ici

Airbnb

2 voyageurs / 1 chambre / 2 lits simples / 1 salle de bain privée

369$ / nuit

90$ / nuit

Réservez ici

Airbnb

2 voyageurs / 1 chambre / 1 lit / 1 salle de bain

194$ / nuit

Réservez ici

Airbnb

2 voyageurs / 1 chambre / 1 lit / 1 salle de bain

229$ / mois

Réservez ici

Airbnb

6 voyageurs / 3 chambres / 3 lits / 2 salles de bain et 1 toilette

196$ / nuit

Réservez ici

s