Hiatus: Le plus haut restaurant de Montréal ouvre bientôt

Embarquement immédiat pour un voyage jusqu'au 45e étage de la place Ville-Marie. Un nouveau joueur vient tout juste de détrôner Les Enfants Terribles faisant du Hiatus le plus haut restaurant à Montréal.

Au cœur du centre-ville de Montréal, les niveaux supérieurs de la Place Ville-Marie se composent de trois étages bien distincts. Le 44e étage abrite à la fois Les Enfants Terribles et la terrasse RoseOrange.

Ensuite, installé dans l’ancien observatoire, nous trouvons le Hiatus aux étages 45 et 46.

Le concept est signé A5 Hospitality (Cathcart, Jatoba, Nomi et Flyjin) et Sid Lee Architecture qui ont fait le pari d’offrir une nouvelle expérience gastronomique à Montréal. C’est également l'hôtel Public à New York qui a inspiré Sid Lee Architecture pour le choix des couleurs et des matériaux de ce nouveau restaurant à deux vitesses.

En effet, le restaurant et bar propose deux concepts bien distincts. Le 45e étage laisse toute la place à un café spacieux où il fait bon s’installer et s'imprégner de la vue panoramique. Les travailleurs des alentours viendront certainement y attraper une boîte bento sur l’heure du dîner. Le soir venu, l’endroit se transforme en buvette feutrée où on se plaît à découvrir une sélection de vins aux verres et des cocktails accompagnés de petits plats.

En tête à tête amoureux, en famille, entre amis, entre collègues, on se rend au 46e étage pour un repas élevé (littéralement). Sirotez des cocktails signature savoureux et des vins choisis avec soin.

Le menu propose des saveurs franco-japonaises composées d’ingrédients principalement nippons finement préparés selon des techniques françaises. Ce sont les chefs Yoann Therrer (L'Abattoir à Vancouver), Iari Prassi (Île Flottante) et Olivier Vigneault (Jatoba), qui signent le menu.

Naomi Auger Wagyu de la ferme Fraga vieilli à sec et servi avec céleri-rave, queue de boeuf et arima sancho

Chawanmushi avec pétoncles, asperges blanches et oursin

Coup de cœur pour le pain au lait et son beurre de furikake, le thon rouge avec radis Valentin et un kosho de citron Meyer ainsi que le plat de flétan. Le tout est servi dans les splendides créations de la céramiste Makiko Hicher.

Pain au lait et beurre de furikake

Thon rouge avec radis Valentin et kosho citron Meyer

À noter que le Hiatus offre des salles de réunion privées disponibles du matin au soir afin d’y tenir réunions, lunch d'affaires ou soupers entre collègues et amis.

Prêts à atteindre le 7e ciel dans le plus haut restaurant de Montréal?

EN BREF:

Le Hiatus, c'est trois espaces qui accueillent du matin au soir les travailleurs du centre-ville, le grand public et les touristes.

Le 45e fait place à un café de jour / bar à vin de soir

La terrasse RoseOrange, adjacente aux Enfants Terribles, se trouve au 44e étage. L'endroit est ouvert depuis le 20 juillet 2023.

Le 46e étage accueille une expérience gastronomique, vue panoramique en prime.

Ouverture du Hiatus: 1er août 2023

Pour réserver: ici

1, place Ville-Marie, Montréal

