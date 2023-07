Côte Mtl: Un nouveau café du Centre-Ville digne de la «West Coast»

Alerte au coffee shop!

Un nouveau joueur vient d’ouvrir ses portes non loin de la Station Guy-Concordia, et on craque déjà pour sa vibe complètement relax et colorée qui rappelle les cafés de Venice Beach.

Appelé «Côte Mtl», on peut dire que l’établissement porte bien son nom.

On visite ce bar à café du nord du Centre-Ville pour savourer un bon breuvage (allô, ZAB torréfacteur!), pour grignoter une viennoiserie et pour admirer la fabuleuse murale qui nous transporte tout droit à Big Sur.

Cet été, il sera aussi possible de vous y rafraîchir avec une boisson froide à base de matcha et de jus de melon d'eau. Miam!

Une nouvelle adresse à garder précieusement sous la main.

3467, Chemin de la Côte Des Neiges, Montréal

