10 artisans à ne pas manquer au Puces POP édition festival 2023

Pour cette toute nouvelle édition, le marché Puces POP accueillera deux fois plus d’artisans les 29, 30 septembre et 1er octobre prochains.

Plusieurs artisans exposeront fièrement le fruit de leur travail, et on vous prévient que le talent ne manque pas. Voici une belle occasion d’encourager les talents de chez nous.

Il paraît même qu’un brunch au Bravo Café s’organise le 30 septembre dès midi.

Fidèle à son habitude, Silo 57 vous dresse une liste de ses 10 artisans coup de cœur à ne pas manquer lors de cette édition festival du Puces POP:

«Fondé en 2020 par Melissa Rainone, l’Atelier Melrai s’insuffle de la vulnérabilité de la nature dans son processus créatif. Chaque pièce y est conçue minutieusement à la main, tout en douceur. Les perles sont d’abord sélectionnées puis enfilées individuellement afin d'offrir une création unique, si bien que quintessentielle à la signature artistique de notre atelier. Tous nos bijoux sont symboliques de fragilité, de force et de délicatesse. Comme chacun d’entre nous, nos créations sont uniques et prônent la différence. À manipuler avec précaution.»

«On est une marque basée à Montréal qui se spécialise dans la fabrication de bougies et de barres de savon artisanales, 100% naturelles, durables et non toxiques. Notre objectif est de rendre les petits moments un peu plus joyeux et mémorables, tout en préservant la qualité et l'environnement. On est passionné par l'utilisation des meilleurs ingrédients et on s’engage à fabriquer chaque produit avec soin et amour. En tant que Montréalais locaux, nous croyons qu'il est important de soutenir notre communauté et de favoriser un avenir plus vert et plus sain.»

«Ciao Ciao crée et fabrique des accessoires non-genrés selon un modèle de production circulaire. Le projet est né du désir de créer des objets uniques en revalorisant des matières résiduelles : les retailles de cuir. Cette utilisation responsable des ressources est au cœur de la conception et permet de maximiser le potentiel de ces matières en créant des appliqués ludiques sur des sacs et des accessoires. Cet univers éclaté permet d’allier l’expression artistique de l’illustration à des produits écoresponsables et durables. À mi-chemin entre le design et l’illustration, Ciao Ciao vous propose de plonger dans l'univers coloré, ludique et réconfortant de la fondatrice Bianca.»

«Champagne Ceramique est une petite entreprise de céramique artisanale créée en 2019 et située dans le quartier Rosemont à Montréal. Elle a comme objectif d’offrir des pièces uniques et des petits lots de pièces originales en céramique, façonnées ou faites au tour. La vision de l’entreprise est de se renouveler constamment en laissant beaucoup d’espace à la créativité et à l’exploration. Par cette approche, chaque objet créé, qu’il soit décoratif ou fonctionnel, fait partie d’une démarche artistique en constante évolution.»

«L’entreprise Dellm Co existe depuis décembre 2019 et fut lancée en août 2020 à la suite de la pandémie. On y trouve des bijoux conçus avec amour et créés à la main. Chaque pièce est destinée à inspirer les femmes, à leur permettre de se sentir belles et confiantes au point de conquérir la vie de la meilleure façon possible.»

«Deux photographes unis par la passion de la lumière fabriquent ensemble des bougies. Leur vision poétique de l’objet les amène à réfléchir à l'utilité d’une bougie dans un angle plus intime. Hoby vient de Madagascar et Emilie de la Gaspésie, leur rencontre a permis la création d’une nouvelle maison : ilo atelier. Chez ilo, notre mission est de fabriquer des bougies colorées à base de produits naturels et de fragrances qui permettent de s’ancrer dans le maintenant tout en laissant place aux souvenirs olfactifs qui nous habitent constamment. À notre kiosque il y aura des chandelles moulées de formes minimalistes, de couleurs et d'odeurs variées, pour que chacun puisse y trouver son match parfait. Nous aurons aussi une collection exclusive de chandelles en pots, fabriquées en partenariat avec l'Art de vivre à la campagne.»

«Feuilles est un atelier de reliure artisanale, basé à Montréal. L'artisane derrière Feuilles propose de la papeterie haut de gamme entièrement reliée à la main, et offre aussi un service de réparation de livres ou de production limitée. Le maintien des techniques traditionnelles est la priorité.»

«Grenadine offre des bijoux et accessoires en argile polymère. En passant par des styles plus classiques au plus funky, chaque produit est fait à la main avec soin à Trois-Rivières.»

«Le couple d'entrepreneurs, Kemesly & Julie, ont créé Bless pour promouvoir des ingrédients d’exception aux propriétés remarquables pour la peau remplaçant ainsi le fameux beurre de karité. Guidés par leur amour pour l'entreprenariat et leur désir de proposer des produits cosmétiques écologiques et performants, ils continuent sans relâche d’innover et d'offrir le meilleur à leur clientèle. Des crèmes aux exfoliants corporels en passant par les soins du visage, leur gamme de produits naturels et végans vous transportera dans un voyage sensoriel unique.»

«L'association entre la joaillière Marie-Maude Brunet et la tatoueuse et artiste interdisciplinaire Fanny-Jane est née d’une appréciation mutuelle, chacune étant fascinée par la minutieuse pratique de l’autre. Leur collaboration TENDRE METAL les entraîne dans des explorations sculpturales. Conçus à la main, leurs bijoux prennent vie dans la cire et dans l’expérimentation. En résultent des pièces aux formes organiques et fluides, influencées par l’environnement et l’imaginaire. Elles jouent sur les potentialités du matériau, créant dans l’argent des textures parfois brutes parfois raffinées, reflet des matières naturelles dont elles s’inspirent.»

vendredi 29 septembre 15h – 20h

samedi 30 septembre 11h – 18h

dimanche 1er octobre 11h – 17h

Événement gratuit

Église Saint-Denis – Comment s'y rendre

