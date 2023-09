Le festival Invasion Cocktail est de retour, et c’est l’heure de boire des cocktails à bas prix

Si vous êtes en constante recherche d’excuses pour siroter un bon cocktail (ou un mocktail), voici l’événement pour vous.

Du 13 au 30 septembre, une vingtaine de bars et restaurants de Montréal et de Québec proposent des menus éphémères, mettant de l’avant plus de 150 cocktails exclusifs à découvrir. Voici une bonne raison de faire une visite à votre bar préféré dans les prochains jours.

Les restaurants et bars participants à cette dixième édition sont:

À Québec: Alphonse, Chez Tao, Les Botanistes et Sapristi St-Jean;

À Montréal: Barraca, Barranco, Bootlegger, l’authentique, Gentile Pizza Parlour, Hôtel Monville, Huis Clos, Joséphine, L’Infâme Tittle Tattle, Le Crimson, Le Flamant, Le Jockey, Le Nacarat, Nikkei, Ratafia et Vandale;

À Granby: Bistro Kapsak

La soirée d’ouverture se tiendra le jeudi 14 septembre prochain au 8, rue Queen à Montréal. Seront présentés lors de cette soirée 10 cocktails créés et préparés pour l’occasion. Des bouchées seront également offertes, et le tout est compris dans le billet d’entrée qui coûte 70$.

Sinon, les 21, 22 et 23 septembre, place à l’aperitivo où boissons et bouchées seront servies dans les locaux de Tap Tap Cocktail sur la rue Laurier Est, à Montréal de 17 h 30 à 21 h.

Vous devez télécharger un passeport gratuit sur le site Internet du festival afin de profiter de prix avantageux (lire ici un 20% de rabais) sur les cocktails commandés. Ne ratez pas cette occasion de faire des économies!

Comme chaque année, une journée d'ateliers et de concours est dédiée aux professionnels. Le tout se déroulera le lundi 25 septembre. Réservez votre place ici.

Invasion Cocktail 2023 - 10e édition

Du 13 au 30 septembre 2023

