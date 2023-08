On connait le restaurant qui s'est installé dans l'ancien local du Agrikol

Alors que plusieurs pleurent toujours la fermeture du restaurant haïtien du groupe Arcade Fire, Agrikol, d'autres se réjouiront d'apprendre qu'un nouveau restaurant s'est installé dans le mythique local de la rue Atateken.

À deux pas du Village, ce nouveau restaurant profite d'une grande terrasse de 60 places et d'un décor intérieur qui rappelle les plus beaux restaurants balinais.

C'est l’équipe du Midway, près du Quartier des Spectacles et du Marion sur la rue Ontario Est, qui se retrouve derrière le bar-resto Moqueur.

Les propriétaires Jean-Philippe Bouchard, François Chamberland, Charles Landry et Alexandre Théberge ont voulu créer un endroit où la cuisine de la Nouvelle-Orléans sera célébrée. Lire ici: beaucoup de fruits de mer et d'épices cajun.

Huîtres fraîches, huîtres frites, Gumbo d'inspiration québécoise, arancinis, pleurotes et bien plus figurent au menu. On s'y rend pour partager quelques plats et pour commander des cocktails signature.

Une nouvelle adresse à ajouter à sa liste!

Ouvert du mercredi au samedi dès 16h

844 rue Atateken, Montréal

