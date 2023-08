4 restaurants parfaits pour célébrer votre ami Vierge

Le mois d’août tire à sa fin, et il est donc temps de penser à gâter un peu nos amis nés sous le signe de la Vierge.

De nature discrète et organisée, on dit des Vierges qu’elles préfèrent l’ombre à la lumière. Ce signe très apprécié parmi le zodiaque est également reconnu pour son sens du style impeccable et sa douceur remarquable. Pour leur anniversaire, les mots d'ordre sont donc les suivants: lumières tamisées, décor classique et menu intemporel!

Voici donc 4 restaurants parfaits où amener vos amis Vierges ce mois-ci.

Si un restaurant à Montréal est à l’image des Vierges, c’est bien le Candide. Raffiné, discret et réconfortant, on y fait les choses avec amour et précision. Cet établissement niché dans un ancien presbytère à tout pour vous assurer une soirée réussie.

551, rue Saint-Martin



Rien comme un grand classique de la cuisine française pour faire fondre le cœur des virgos. Que ce soit pour le brunch (leur pain perdu est un incontournable à Montréal) ou pour un souper en tête à tête, vous serez ravis par la finesse des plats et par la qualité du service.

1045, Av. Laurier O.

Un autre grand classique, mais cette fois-ci de la cuisine italienne! L’adresse de Villeray ne cesse de charmer les Montréalais depuis son ouverture en 2018 sur la rue Villeray. Un déménagement et une petite soeur plus tard (Moccione Pizza a repris le local initial), on craque toujours pour son ambiance feutrée ainsi que pour son décor des plus chaleureux.

7495, rue Saint-Denis

Si ce n’est pas le menu inventif et la carte des vins sélectionnée avec soin du Boxermans qui feront chavirer vos amis Vierges, le décor parmi les plus jolis en ville réussira certainement à les faire craquer. Une adresse à essayer et à réessayer, puisque les plats y sont en constante évolution.

1041, Av. Van Horne

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s

s

Pour savoir quoi manger et où sortir du brunch au 5 à 7, suivez Silo 57 sur TikTok, Instagram et Facebook!