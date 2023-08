Une maison-musée complètement renversante à vendre à Hudson pour 1 799 000$

Si l’on surnomme cette résidence d’exception la «maison-musée», c’est parce qu’il pourrait très bien s'agir d’une galerie d’art!

Courtoisie Rochelle Cantor, Engel & Völkers

Tout au long de la visite, on découvre des pièces aérées et lumineuses où brillent diverses œuvres, toiles et objets hétéroclites, un peu comme si on pénétrait dans l’atelier d’un artiste.

Courtoisie Rochelle Cantor, Engel & Völkers

C’est à Hudson, sur un terrain intime de plus de 35 000 mètres carrés, qu’est érigée la propriété de 4 chambres et 3 salles de bain.

Courtoisie Rochelle Cantor, Engel & Völkers

Initialement construite dans les années 50, la maison a récemment subi d’importantes rénovations. Finitions de qualité et respect du cachet d’origine ont été des éléments très importants de cette mise en beauté.

Courtoisie Rochelle Cantor, Engel & Völkers

Une extension a d’ailleurs été greffée à la propriété lors de ces travaux. Les futurs acheteurs profiteront donc d’un tout nouveau studio et d’un garage pouvant accueillir deux voitures.

Courtoisie Rochelle Cantor, Engel & Völkers

On craque tout particulièrement pour la cuisine, pièce de résistance qui offre d'impressionnants espaces de travail, ainsi que pour le séjour avec son mobilier unique et ses accents midcentury.

Courtoisie Rochelle Cantor, Engel & Völkers

Cette résidence unique est actuellement sur le marché pour la somme de 1 799 000$. Les lecteurs intéressés peuvent contacter Rochelle Cantor du groupe Engel & Völkers pour plus de détails.

