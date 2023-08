Un impressionnant loft de style new-yorkais à vendre sur Le Plateau-Mont-Royal pour 1 499 000$

Avons-nous ouvert la porte d’un luxueux loft niché quelque part entre Manhattan et Williamsburg? Et non! C’est bel et bien au cœur du Plateau-Mont-Royal que se trouve ce surprenant condo qui semble tout droit sorti d’une carte postale new-yorkaise.

C’est dans une ancienne usine de textiles qu’est perché l’appartement aux accents industriels. Construit dans les années 1900, le bâtiment Le Coloniale s’est vu offrir une cure de jeunesse afin de devenir l’hôte d’unités résidentielles dans les années 90.

Avec sa superficie habitable de plus de 1 900 pieds carrés et son imposante fenestration, on peut dire que cet appartement centenaire offre un espace de vie des plus aéré.

Poutre de bois, mur de brique, plafond de 10 pieds et mezzanine contribuent à l’effet « wow » des lieux. C’est d’ailleurs sur la portion surélevée du loft que se trouve la chambre principale et une salle de bain des plus impressionnantes.

Un deuxième espace dédié au sommeil a été aménagé grâce à des paravents dans l’aire de vie principale. On y retrouve également une cuisine des plus modernes avec son grand îlot central ouvert sur la salle à manger et le séjour.

La cerise sur le gâteau se veut certainement la terrasse sur le toit, espace en retrait du brouhaha de la ville qui offre une vue spectaculaire sur le Mont-Royal. On s’imagine très bien y inviter nos proches pour admirer le coucher du soleil autour d’un bon verre de vin.

Les futurs propriétaires profiteront de l’ambiance animée du Plateau ainsi que des tonnes de bonnes adresses qui font vibrer leur nouveau quartier.

L’unité jouit également d’une place de stationnement intérieur et de tous les transports en commun à proximité.

Pour mettre la main sur cette propriété unique, les acheteurs devront débourser la somme de 1 499 000$. Ce sont Patrick Vaillant et Saguy Elbaz du groupe Sotheby’s qui assurent la vente de la propriété.

