Un chalet scandinave à vendre à Saint-Tite-des-Caps pour 292 900$

Skieuses et skieurs, voici le chalet de vos rêves!

• À lire aussi: 12 chalets à louer encore disponibles pour la Fête du Travail

Construit en 2020, ce petit chalet de Saint-Tite-des-Caps se situe à un jet de pierre du mont Saint-Anne.

RE/MAX BONJOUR

Le plafond cathédrale, l'abondance de bois et de fenêtres et le plancher en céramique font que la pièce principale profite d'une allure minimaliste et scandinave.

RE/MAX BONJOUR

La propriété bénéficie de trois chambres douillettes et d'une salle de bains complète. Le salon est muni d'un foyer où il fera bon se réunir avec un bon verre de vin après une journée passée à l'extérieur.

RE/MAX BONJOUR

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de ce chalet.

À noter que le chalet est vendu entièrement meublé. Les futurs propriétaires n'auront qu'à y poser leurs boîtes et profiter de ce petit cocon de chalet. Libre à eux d'ajouter des cadres dans l'espace afin d'y introduire un brin de couleur.

RE/MAX BONJOUR

Durant l'été, les réceptions se feront à l'extérieur sur la grande terrasse. Avec un spa et un BBQ, tout est en place pour passer un beau moment.

RE/MAX BONJOUR

Avec Charlevoix et la ville de Québec non loin, voici le chalet tout indiqué pour passer du bon temps en nature.



Carolanne Poirier de RE/MAX BONJOUR s'occupe de la vente de cette propriété. Le prix demandé est de 292 900$.

Ces autres maisons risquent de vous plaire:

s