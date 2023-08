12 chalets à louer encore disponibles pour la Fête du Travail

On se permet de penser au mois de septembre seulement pour organiser le long week-end de la Fête du Travail qui s'amène le lundi 4 septembre prochain.

Pour les personnes qui rêvent d'une escapade hors de la ville ou d'une pause des quatre murs de leur appartement, voici quelques options. Faites vite!

Voici donc 12 chalets à louer qui sont encore disponibles du 1er au 4 septembre pour la Fête du Travail.

6 invités, 2 chambres, trois lits, une salle de bain

Animaux de compagnie permis

«Petit havre de paix situé à 3 km de la station de ski Val St-Côme à Lanaudière et à 13 km de la forêt d'Ouareau où il est possible de faire diverses activités comme de la randonnée, des balades, des feux extérieurs, etc. Avec un accès au Lac 4 Saisons (sans bateau), l'endroit est idéal pour se rafraîchir les chaudes journées d'été.»

370$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

10 invités, trois chambres, six lits, 2,5 salles de bain

Animaux de compagnie permis

La réservation comprend un accès au lac et à un spa privé. Nommé Chalet Le Majesta, il s'agit d'un véritable éden en nature avec une vue époustouflante sur les montagnes et le coucher de soleil.

615$ 404$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

3. Chalet à Saint-Zénon - 140$ la nuit

6 invités, deux chambres, deux lits, une salle de bain

Animaux de compagnie permis

«Le chalet des Sous-Bois est situé dans la municipalité de Saint-Zénon dans Lanaudière. Le chalet offre deux chambres avec lit queen et un lit divan pour six convives. Vous aurez accès à une cuisine complète, une salle de bain, un salon et une véranda trois saisons. Le chalet est situé en nature, près de l'autoroute 131. L'emplacement est idéal pour les passionnés de nature et de plein-air puisqu'il est entouré de pourvoiries, d'un parc régional et de plusieurs sentiers de VTT.»

170$ 140$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

6 invités, deux chambres, trois lits, une salle de bain

Animaux interdits

«Vivez une expérience d’hébergement immersive en plein coeur de la forêt de Charlevoix. Réflexion - Maisons miroirs est un concept audacieux qui permet de contempler la nature de l'intérieur comme de l'extérieur. Les habitations possèdent une fenestration miroir de 40 pieds de longueur pour contempler la nature en tout confort.»

684$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

8 invités, une chambre, cinq lits, une demi salle de bain

Animaux de compagnie permis

Voici une grande yourte de 24 pieds de diamètre très luxueuse et chaleureuse dans un décor rustique. N'oubliez pas vos draps, taies, couvertures, serviettes. Les oreillers sont fournis. La location gratuite de deux kayaks une place est incluse pour la durée de votre séjour.

208$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

6 invités, deux chambres, deux lits et une salle de bain

Animaux de compagnie permis

Ce micro-refuge perché à flanc de montagne offre une vue panoramique exceptionnelle sur les montagnes et la rivière Saint-Maurice. À qui la chance?

291$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

4 invités, une chambre, trois lits, une salle de bain

Animaux de compagnie permis

En savoir plus sur ce chalet, ici.

280$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

2 invités, une chambre, deux lits, demi-salle de bain

Animaux interdits

«Détendez-vous dans cette cabane « glamping » calme et élégante dans les bois. Profitez du lac à quelques pas ou sirotez un café sur le quai le matin. Cette propriété dispose de toutes les commodités dont vous aurez besoin pour vous détendre pendant vos vacances. Parfait pour ceux qui veulent la sensation de camping « hors réseau ». Plage de sable fin, grands quais, paddle board, pédalo, kayaks et flotteurs pour tous. Baie calme pour la baignade et la pêche.»

258$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

4 invités, deux chambres, deux lits une salle de bain

Animaux de compagnie permis

«Ce A-Frame aux finitions en bois naturel, canalise le paysage boisé. Entouré de conifères, profitez des couleurs changeantes des saisons de ce petit coin de paradis. Avec un salon et une salle à manger à concept ouvert, vous serez en mesure de passer confortablement du temps avec vos amis et vos proches lorsque les soucis de la vie urbaine disparaîtront. L'intérieur spacieux et chaleureux en bois vous offre un confort inégalé.» À noter que le chalet ne possède aucune connexion à Internet. C'est idéal pour décrocher pour vrai.

329$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

6 invités, trois chambres, trois lits, une salle de bain

Animaux de compagnie permis



«Aménagé pour accueillir confortablement 6 personnes, dans des chambres aux allure de chambre d’hôtel. À l’extérieur, vous pourrez profiter de notre sauna et de notre spa en contemplant le fleuve sur notre terrain intime. Situé sur un cap rocheux, notre plage offre un spectacle haut en couleur du levé au coucher du soleil. Vous pourrez y observer multiples espèces d’oiseaux ainsi que des phoques.»

375$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

2 invités, une chambre, un lit, 1,5 salle de bain

Animaux de compagnie permis

«La Belle Cabane est un sanctuaire de guérison. Nous disposons de 5 cabanes hors réseau, de 2 salles de bain/douches communes, d'un spa en forêt thermale, d'une petite boutique de cadeaux et d'événements/ateliers.Le spa est un coût supplémentaire et comprend un accès privé de 3 heures à un sauna sec/vapeur, un sauna infrarouge et une salle de sel, des options froides, un lit chaud en pierre de rivière, un jacuzzi et un espace détente. Dans les cabanes, nous avons créé un bel espace calme et confortable pour vous avec un design intentionnel qui vous permet de vous sentir chez vous et détendu. Plongez dans la nature, nourrissez, faites de la randonnée, sortez du cidre local ou détendez-vous près du feu avec un bon livre.»

$167 147$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

6 invités, deux chambres, trois lits, une salle de bains

Animaux interdits

«Design scandinave au coeur de la Gaspésie, les Chalets Nautika vous offrent une vue spectaculaire sur la baie, la forêt et les étoiles infinies. À 15 minutes de Gaspé, à 30 minutes de Percé et du parc Forillon, et à proximité d'une foule d'attraits, la site même des chalets vous captivera.»

265$ la nuit

RÉSERVEZ ICI

