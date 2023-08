[PHOTOS] Les 7 plus beaux couples vus à Cigale en fin de semaine

C'est les deux pieds dans le sable que plusieurs Cigalières et Cigaliers se sont réunis en fin de semaine. La Baie de Beauport a vibré aux sons de 16 artistes venus d'ici et d'ailleurs. Autrement dit, les mordus de musique rock, folk, électro et pop en ont eu pour leur argent.

L'équipe de Silo 57 était de la partie et présentait le Quai Silo 57 ou plusieurs en ont profité pour faire des emplettes, se faire coiffer ou tatouer (!!!) entre deux concerts. Dans la foule, les yeux et les oreilles de Silo 57 étaient mandatés à trouver des couples adorables qui crient «couple goals».

Sans plus attendre, voici les plus beaux couples de la fin de semaine!

1. Sabrina + Nicolas, ensemble depuis près d'un an

Silo 57

2. Nancy + Alex, ensemble depuis 2 ans

Silo 57

3. Frank & Mila

Silo 57

4. Rose-Marie + Olivier, ensemble depuis 3 ans (ils fêtaient leur anniversaire à Cigale)

Silo 57

5. Samuel + Ana, ensemble depuis 1 an

Silo 57

6. Adèle, Noé + Sofia, ensemble depuis 1 an

Silo 57

7. Vicky + Sarah, ensemble depuis 1 an

Silo 57

