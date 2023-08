Tout le monde s'arrache la «merch» de cet événement attendu à Québec

La Californie aura quelque chose à envier au Québec en fin de semaine.

Les 12 et 13 août prochains, la Baie de Beauport, à Québec, sera animée par l'événement Cigale qui en est à sa deuxième édition.

Des gens de la région de Québec, de même que de partout dans la province, seront rassemblés sur la plage pour assister à des spectacles d’artistes tels que X Ambassadors, Lost Frequencies, Dean Lewis, Bahamas, Hollow Coves, James Bay et bien plus.

Volleyball de plage, baignade, planche à pagaie sur la baie, magasinage seront également de la partie et animeront les cigalières et cigaliers entre deux spectacles.

Silo 57 sera sur place pour présenter le QUAI SILO 57, où six commerçants québécois tiendront des boutiques éphémères.

Pour l'occasion, l'équipe de Cigale a lancé une incroyable merch à l'effigie de l'événement, et on en revient pas de la beauté des morceaux.

Ceux-ci ont été créés en collaboration avec la talentueuse Élisabeth Montreuil, une artiste locale dont le style allie tendances californiennes, couleurs chaudes et formes souples. Il va sans dire que le look très hippie et 70's s'inscrit à merveille dans l'ADN de Cigale.



La collection est disponible dès maintenant à la boutique de la Baie de Beauport et sera disponible pour l'achat durant les deux jours du festival.

Sautez là-dessus!

1 Chemin de la Baie-de-Beauport, Québec

10h à 18h (selon la température)

